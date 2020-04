Iron Man a créé son armure la plus impressionnante en 1602

Si le personnage de Marvel Iron Man se distingue par quelque chose, c’est pour améliorer son armure, mais il y en a presque insurmontable.

L’armure la plus cool et la plus ancienne de Iron man est celui qu’il a utilisé dans une aventure épique se déroulant en 1602. Depuis sa première apparition sur les pages de Contes de suspense # 39 En mars 1963, Tony Stark avait plus de variations de costumes qu’on ne s’en souvient. Mais ce qui est intéressant de relire la bande dessinée comme Marvel 1602: Nouveau monde: Vol # 2 à partir de 2005.

La version alternative de l’univers Iron Man de 1602 réalité peut ne pas avoir le même niveau de technologie que son homologue plus célèbre, mais elle construit néanmoins un costume avec une touche résolument élisabéthaine. Situé sur Terre-311, le monde est né lorsque Captain America s’est rendu en 1602.

Ce faisant, Steve Rogers lance inévitablement l’Âge des Super-Héros quelques siècles plus tôt. Offrant aux lecteurs des variantes uniques du début du XVIIe siècle des héros et méchants les plus célèbres de Marvel.

À la demande du roi James I, Tony Stark, portant une énorme armure mécanisée très similaire à la Hulkbuster, appelée Lord Iron. Il est envoyé en quête d’Amérique pour trouver et éventuellement tuer Robert Banner, un ancien conseiller du roi.

Banner lui-même a été envoyé en mission pour tuer Nicholas Fury, mais lorsque Banner ne revient pas et qu’il n’envoie pas de message à l’Angleterre, Stark doit commencer à enquêter. Au lieu du réacteur ARC traditionnel, le costume (et le cœur) de Stark est alimenté par quelque chose appelé “des éclairs”. Ils sont le résultat d’une tentative infructueuse de convertir le plomb en or. Depuis les alchimistes attrapent littéralement la foudre dans une bouteille. Au cours de leur voyage à travers l’Atlantique, les charges des éclairs commencent à s’estomper. Cela fait qu’Iron Man est au bord de la mort. Il grimpe donc le mât du navire et est sauvé par la foudre qui le frappe carrément.

Le combat épique ne prend pas longtemps.

En atteignant enfin le rivage, Lord Iron ne perd pas de temps dans sa recherche de Banner, laissant une vague de destruction dans son sillage. Dans cet univers, Stark est un Espagnol qui a été capturé et emprisonné pendant la guerre anglo-espagnole, prouvant que sa loyauté envers le roi est une ruse. Stark n’a aucun scrupule à attaquer les colonialistes anglais qu’il rencontre tout au long de son voyage. Il est également révélé que Banner lui-même a personnellement torturé Stark pour fabriquer des armes pour l’Angleterre, donc pour Iron Man, c’est personnel.

Lorsque l’inévitable confrontation arrive enfin, Hulk, de couleur grise, est déjà en guerre contre les colons, les indigènes se battant à ses côtés. Après un combat épique au corps à corps, Virginia Dare, la première fille coloniale née dans le nouveau pays, révèle ses propres pouvoirs, se transformant en une énorme créature ressemblant à un Chimère ou Appuyez sur qui surpasse même la taille de Hulk. Le calme s’ensuit et Stark et Banner se réconcilient. Enfin, Iron Man abandonne sa quête de vengeance.

En plus de présenter l’un des costumes Iron Man les plus cool que nous ayons vus jusqu’à présent, Marvel 1602: Nouveau monde: Vol # 2 est une version amusante et cool des personnages que nous connaissons et aimons, qui comprend également des versions des piliers de Marvel comme Spider-Man, Norman Osborne, The Fantastic Four et même une version de J Jonah Jameson. Il y a aussi des dinosaures. En bref, c’est une bande dessinée fortement recommandée.

