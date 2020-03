Iron Man et Doctor Strange ont presque troqué leurs tenues dans Infinity War

Partager

Pouvez-vous imaginer Iron Man portant la cape du docteur Strange et le Sorcier suprême portant l’armure de Tony Stark? Nous l’avons presque vu dans Avengers: Infinity War

Le film Avengers: Infinity War Il y avait une scène très intéressante qui n’a pas atteint le montage final. On y voyait Docteur étrange (Benedict Cumberbatch) échangeant des regards avec Iron man (Robert Downey Jr.). Le réalisateur Kevin Smith dit avoir vu des photos du tournage.

“Il y a des photos ou une photo de Robert Downey Jr portant la cape qui est sortie bien avant la sortie d’Avengers: Infinity War. Nous savons personnellement qu’ils l’ont filmé parce que lorsque les scénaristes nous ont dit: “Voulez-vous voir quelque chose?” Et ils ont sorti le téléphone et nous ont littéralement montré, pas seulement un dessin parce que c’est ce qui se passe sur Internet s’il y a un dessin et ça a l’air grossier, mais ils nous ont montré Sherlock (Benedict Cumberbatch) dans le costume Iron Man. Mais aussi Tony Stark se tenait à côté de lui portant la cape, et nous hallucinions, et ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas le dire et ne jamais en parler. Nous avons vu cette photo! Il avait l’air grossier. “

Pourrons-nous voir cela à l’avenir?

Comme nous le savons déjà après les événements de Avengers: Infinity War y Avengers: Fin de partie, Iron Man / Tony Stark s’est sacrifié pour l’humanité, donc nous ne pourrons jamais le voir avec la cape du docteur Strange.

Cependant, s’ils voulaient donner l’armure d’Iron Man au Sorcier suprême, ce serait une chose très intéressante pour les films à venir. Bien que la relation entre les deux soit rare, puisqu’ils se sont rencontrés et que la bataille contre les serviteurs de Thanos a commencé, ils ont atteint Titan et se sont revus lors de la bataille finale. À un moment donné, il serait approprié qu’il utilise sa technologie.

En plus le film Docteur Strange et le multivers de la folie (2021) peut montrer de nombreuses versions du Sorcier suprême de Univers cinématographique Marvel, alors qui sait si nous pouvons le voir avec l’armure d’Iron Man.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.