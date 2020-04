Iron Man: les plus grands moments MCU de Tony Stark mis en évidence dans une affiche incroyable

Ryan Meinerding de Marvel Studios révèle un Homme de fer affiche célébrant les plus grands moments de Tony Stark dans le MCU. Iron Man est sans doute le vengeur le plus important de l’univers Marvel, car il a lancé le film il y a plus de dix ans. Heureusement, le premier film d’Iron Man a été bien accueilli, ouvrant la voie à des dizaines d’autres films et à l’émergence de Marvel Studios en tant que force à prendre en compte. Bien que la saga Infinity se soit terminée avec Avengers: Fin de partie, la marque de Tony Stark se fera encore sentir sur le MCU pour les années à venir.

En fait, malgré son sacrifice dans Endgame, Iron Man pourrait être vu à l’écran dès cette année, avec une apparition selon Black Widow. Ce film est une préquelle, se déroulant entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, permettant au personnage de Scarlett Johansson et potentiellement à Iron Man d’apparaître. Black Widow a été introduit dans Iron Man 2, faisant une apparition de Tony Stark dans son premier film solo encore plus significatif. Cependant, Downey Jr. lui-même n’a pas voulu admettre le retour du MCU d’Iron Man, probablement sous mandat de Marvel pour garder son apparence potentielle secrète.

Honorant l’impact d’Iron Man sur le MCU, Ryan Meinerding, responsable du développement visuel de Marvel Studios, a partagé une affiche décrivant les plus grands moments de Tony Stark. En raison du niveau de détail de l’image, Meinerding a également inclus des photos rapprochées de différentes parties de l’affiche. Thanos et Hulk peuvent être vus, ainsi que différentes versions de l’armure d’Iron Man. Meinerding a expliqué dans sa légende qu’il avait initialement créé l’affiche pour le D23 Expo de l’année dernière et la partageait maintenant pour le récent anniversaire de Robert Downey Jr. Découvrez l’affiche d’Iron Man ci-dessous:

Même si le temps d’Iron Man dans le MCU est peut-être terminé, la phase 4 s’annonce comme une année passionnante pour Marvel. Après Black Widow, le studio sortira The Eternals, qui couvre une période de temps que le MCU n’a jamais explorée. Cela sera suivi de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, qui était en train de filmer avant que le coronavirus ne ferme sa production. Les fans sont également ravis de Spider-Man: Homecoming 3, en particulier parce que le destin de Spider-Man dans le MCU était récemment en suspens. La suite de Doctor Strange, Doctor Strange dans le multivers de la folie, fera également ses débuts à la fin de 2021, ce qui en fait une année bien remplie pour Marvel.

Malgré ces nouveaux films passionnants, l’affiche Iron Man de Meinerding est une merveilleuse façon de célébrer le début du MCU. Si le premier film d’Iron Man avait échoué, non seulement les studios Marvel seraient-ils différents, soit n’existeraient-ils pas du tout, la scène du film hollywoodien aurait également été dramatiquement affectée. Sans Marvel, Disney ne serait pas la force qu’elle est aujourd’hui. Bien que les fans soient probablement tristes Homme de ferLe temps de MCU actuel est terminé, au moins ils peuvent se rappeler l’impact qu’il continue d’avoir.

