Le héros le plus cher, Iron man, devient le plus récent méchant de Marvel, ce qui peut être un grave problème pour les Vengeurs.

SPOILERS attention des bandes dessinées Iron Man 2020 numéro 1 par Dan Slott, Christos Gage, Pete Woods et Joe Caramagna et Venom: The End numéro 1par Adam Warren, Jeffrey “Chamba” Cruz, Guru-eFX et Clayton. Dans ces histoires, nous sommes confrontés à la transformation du héros le plus aimé, le méchant Marvel le plus dangereux.

Au début des années 2000, le caractère de Iron man Il n’était pas le Marvel Avenger le plus célèbre. Cependant, Tony Stark Il est aujourd’hui l’une des figures les plus aimées de toute la culture populaire, grâce en grande partie à la représentation de Robert Downey Jr. dans les films UCM. Fait intéressant, c’est son homologue de la bande dessinée qui a commencé à copier celui des cinémas. Mais la grande différence est que dans Avengers: Fin de partie Il s’est sacrifié pour les autres, mais dans les bandes dessinées, il semble perdre son chemin.

Situation actuelle de la bande dessinée.

L’univers Marvel Comics vient de découvrir que Tony Stark est décédé et a été remplacé par une mauvaise intelligence artificielle qui a usurpé son identité. Cela a provoqué le courant Iron man être Arno stark, Le frère adoptif de Tony et son partenaire commercial Sunset Bain.

Maintenant Arno stark Il doit faire face à un certain nombre de problèmes, dont l’intelligence artificielle Tony Stark, un Howard et Maria Stark ressuscités et l’entité d’extinction, un monstre extraterrestre géant qui veut aspirer la vie sur Terre.

Comme le révèle la fin de cette bande dessinée, le ITony Stark Intelligence artificielle menant actuellement une révolution mondiale de robots comme le mystérieux Mark I. Cette révolution tourne autour de l’idée que les robots se présentent comme une classe ouvrière qui est forcée de faire le travail que personne d’autre ne veut faire.

Bien sûr, Arno stark cela met fin à tout cela avant que quelque chose de mauvais ne se produise, mais si la copie de l’esprit de Tony Stark est derrière tout cela, cette révolution pourrait devenir très sérieuse en très peu de temps.

Bien que le Tony Stark Intelligence artificielle Il représente une grande menace, ce n’est pas la première fois que Iron man Il a été un méchant. Alors qu’il a commencé en tant que fabricant d’armes égoïstes, ses histoires les plus remarquables ont eu tendance à toucher le côté le plus sombre de l’univers Marvel. Dans “The Crossing”, Superior Iron Man et peut-être la guerre civile, Stark est devenu un méchant. Mais même en dehors de ces histoires, la sécurité de Stark dans sa propre intelligence et son sens de la justesse peut le conduire sur des routes très sombres.

D’autres personnages et bandes dessinées sont concernés.

Dans la bande dessinée Venom: The End, une version évoluée du Tony Stark Intelligence artificielle Il a même repris l’univers entier, le nettoyant de toute vie biologique. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire avant Mark I devenir ce genre de menace existentielle pour l’univers Marvel, tout ce qui a le cerveau de Tony Stark pourrait être un ennemi très redoutable. Malgré son flirt avec la méchanceté dans le passé, Tony n’avait jamais été ce genre de leader de la résistance. Et maintenant, un mélancolique Iron man peut finir par être un méchant Marvel et ainsi déchirer l’héritage de Tony Stark.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.