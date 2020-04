Iron Man vs Magneto Qui a remporté cette bataille spectaculaire?

Magnéto devrait facilement vaincre Iron manMais l’ingéniosité de Tony Stark est quelque chose à garder à l’esprit.

En 2012, lors de l’événement Marvel “Avengers Vs. X-Men”, les mutants et les Avengers sont entrés en collision pour le sort du monde. La Phoenix Force arrivait sur Terre et les X-Men croyaient qu’elle promettait le salut, tandis que les Avengers craignaient que ce ne soit la fin du monde. Peut-être que le meilleur moment de cette histoire a été quand Iron Man a fait face à Magneto.

À première vue, les Avengers étaient complètement en infériorité numérique. Heureusement, Iron Man se préparait pour cette bataille. Il avait développé le moyen idéal pour vaincre les médiums, neutralisant Emma Frost avant qu’elle ne puisse neutraliser les Avengers. Mais il s’est ensuite retrouvé face à face avec le seul homme qui pouvait sûrement le battre facilement: Magneto, le maître du magnétisme.

Cependant, Tony Stark est venu préparé.

Iron Man avait construit une armure spéciale conçue pour se protéger de Magneto, faite de nanotubes de carbone au lieu de métal. Tony avait toujours négligé un fait très simple. Il affronta Magneto sur une île en métal.

Iron Man est rapidement passé à l’offensive, déclenchant un essaim d’aimants en néodyme de haute qualité qui, espérait-il, perturberait les pouvoirs de Magneto. Il était stupéfait de la facilité méprisante avec laquelle le méchant les retenait et poursuivit sa stratégie plus avancée. Tony Stark avait planté une chaîne de satellites autour de Jupiter, pour profiter du champ magnétique du géant gazeux, qui est dix fois plus fort que celui de la Terre. Il l’a utilisé pour surcharger l’armure d’Iron Man, se proclamant hardiment le nouveau maître du magnétisme. Malheureusement pour Iron Man, il n’a pu l’utiliser qu’une seule fois, car Magneto a reconnu l’énergie qu’il utilisait et a arraché la chaîne de satellites du ciel.

Magneto a décidé de montrer exactement ce dont il était capable, en utilisant la même stratégie qu’il venait d’échouer contre Iron Man. Il a atteint le cosmos par pure force de volonté, canalisant plus de puissance de chaque planète à sa portée, attaquant le Vengeur à coups. ils auraient écrasé Thor. Mais à la fin, le mutant a ressenti une interruption dans les champs magnétiques, car un monde entier a été détruit. Il réalisa de quoi il s’agissait dans la Force Phoenix, jugeant un monde entier alors qu’il continuait son inexorable voyage vers la Terre, et soudain toute la confiance du méchant s’évanouit. Il a permis à Iron Man de livrer un coup de grâce, et la bataille a donc pris fin.

Iron Man a officiellement battu Magneto, le maître du magnétisme.