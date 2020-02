Ironheart Goes Rogue (Elle est vraiment le nouvel Iron Man)

RiRi Williams va devoir affronter son intelligence artificielle N.A.T.A.L.I.E., alors que son costume est sur le point de devenir un voyou et de poursuivre le jeune héros. L’histoire à venir semble être un spin sur une histoire classique d’Iron Man, qui a vu Tony Stark dans une situation très similaire.

L’arc comique d’Iron Man au début des années 2000 (# 26-30) de Joe Quesada, Sean Chen et Rob Hunter mettait en vedette A.I. de Tony Stark. Jacosta prend vie et contrôle son costume. Tony s’inquiète de la sensibilité de son costume alors que son armure devient de plus en plus folle – disant même à Tony qu’elle l’aime. L’ancien costume de Stark et A.I. commence à perdre le contrôle, tuant le méchant Whiplash. Le livre se termine avec le costume qui emmène Tony sur une île déserte où il devient essentiellement son jouet. Jacosta a été arrêtée après que Stark a subi une crise cardiaque, et le costume se sacrifie pour sauver son propriétaire. C’est vraiment foiré.

Dans la continuité actuelle d’Iron Man, Arno Stark mène la lutte contre l’intelligence artificielle alors que Tony comprend toujours qui il est en tant qu’IA. après sa mort choquante dans la Seconde Guerre civile. RiRi Williams rejoindra le mélange contre Arno et sa tentative de contrôle de A.I. la vie. Jumelé avec N.A.T.A.L.I.E., son A.I. qui s’inspire de son ami décédé, RiRi devrait faire sensation dans le combat en cours. Cependant, les choses ne se passeront pas bien. Dans les avant-premières d’Ironheart 2020 # 2 de Vita Ayala, Danny Lore, David Messina, Woo Chul Lee, N.A.T.A.L.I.E.’s est sur le point de devenir voyou.

Le problème taquine Ironheart contre RiRi. C’est l’intelligence artificielle de RiRi Ironheart (alias N.A.T.A.L.I.E.) contre RiRi Williams elle-même. Où va-t-elle tomber dans le soulèvement robotique et cela causera-t-il des frictions entre RiRi et son costume? Le problème verra Williams “l’arrêter [N.A.T.A.L.I.E.] de faire une terrible erreur “, et qu’elle pourrait perdre l’un de ses seuls amis. Quoi qu’il arrive, RiRi va affronter son IA, tout comme Tony a affronté Jacosta. Avec un peu de chance, Ironheart a juste une sorte d’existentiel crise et ne devient pas complètement fou comme Jacosta. L’amitié de RiRi et NATALIE est spéciale, il serait dommage de la voir disparaître de façon tragique.

Ironheart 2020 # 2 (sur 2)

Écrit par Vita Ayala et Danny Lore

Art par David Messina

Couverture par Woo Chul Lee

Ses Riri Williams contre Ironheart en tant que fidèle A.I. de Riri compagnon prend le contrôle de son armure!

Riri peut-il passer à N.A.T.A.L.I.E. à temps pour l’empêcher de faire une terrible erreur? Ou est-ce que Riri est sur le point de perdre l’un de ses seuls amis?

Dans les bandes dessinées le 27 mai 2020.

