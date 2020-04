Irrfan Khan. La star de la vie de Pi meurt à 53 ans

L’acteur Irrfan Khan, dont les génériques hollywoodiens incluent également The Amazing Spider-man et Jurassic World, a été diagnostiqué avec une forme rare de cancer en mars 2018.

Les médias indiens ont rapporté qu’Irrfan Khan est décédé mercredi à Bombay, la capitale du divertissement, après avoir été admis à l’hôpital pour une infection du côlon plus tôt cette semaine. Khan a reçu un diagnostic de cancer neuroendocrinien de haut grade en mars 2018 et a passé du temps à Londres pour être traité pour la maladie avant de retourner au travail l’année dernière.

Au cours d’une carrière s’étalant sur plus de 30 ans, Khan a été un acteur prolifique du cinéma et de la télévision, célèbre pour l’humanité et l’intensité qu’il a apportées à ses rôles. Né au Rajasthan, Khan a été inspiré pour devenir acteur par ses héros Dilip Kumar et Marlon Brando et a commencé sa carrière dans des séries télévisées avant ses débuts au cinéma dans Salaam Bombay, acclamé par la critique de Mira Nair en 1988.

Il a ensuite développé une spécialité dans la représentation de méchants et a reçu des éloges de la critique pour avoir interprété le chef d’un gang d’étudiants dans le film culte Tigmanshu Dhulia Haasil, et pour son rôle dans le drame du crime de Vishal Bhardwaj en 2003 Maqbool, une adaptation situé dans le monde souterrain de Mumbai de Macbeth de Shakespeare.

Khan retournerait travailler avec Bhardwaj en 7 Khoon Maaf en 2011, un film primé présenté au Festival du film de Berlin cette année-là, l’adaptation de Hamlet, Haider (2014) de Vishal Bhardwaj, et le thriller Talvar, qui projeté au Festival du film de Toronto en 2015.

Bien qu’il ait souvent été choisi comme le méchant à Bollywood, Khan a démontré sa polyvalence avec des pièces réputées dans des comédies telles que le médium à succès étonnant de Piku et Saket Chaudhary, qui était le film le plus rentable en Inde avec Khan. Un autre succès remarquable a été le drame romantique de Ritesh Batra The Lunchbox de 2013.

En 2001, Khan a regardé en dehors de l’Inde et a travaillé avec le réalisateur britannique Asif Kapadia sur son premier film, The Warrior, bien que le film se déroule dans le Rajasthan féodal. Le drame existentiel a remporté un BAFTA du meilleur film britannique et a présenté Khan au public occidental. Il a enchaîné avec des rôles dans A Mighty Heart de Michael Winterbottom et The Darjeeling Limited de Wes Anderson.

Au cours de la dernière décennie, Khan est passé au cinéma hollywoodien, avec des films à gros budget comme Jurassic World, Inferno et The Amazing Spider-Man à des drames primés comme Nair’s The Namesake, Slumdog. Millionaire de Danny Boyle et The Life of Pi d’Ang Lee dans lequel il jouait la piscine Molitor adulte.

Avec l’ampleur de ses travaux ultérieurs, Khan pourrait devenir l’acteur indien le plus connu travaillant en Occident.

Khan a été vu pour la dernière fois sur grand écran à Angrezi Medium, une suite de Hindi Medium, qui était également le dernier film sorti en salles en Inde avant le blocage du pays en raison du nouveau coronavirus. Khan laisse dans le deuil sa femme, Sutapa Devendra Sikdar, et ses fils Babil et Ayan, reposent en paix.