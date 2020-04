Isabelle Crossing d & # 39; animaux est terrifiante comme Jill dans Resident Evil 3

Isabelle – oui, cette Isabelle – de Traversée d’animaux a été modifié en Resident Evil 3 en tant que protagoniste Jill Valentine, et c’est honnêtement plus terrifiant que toutes les terreurs sur disque que le remake d’horreur de survie a à offrir. Les joueurs d’Animal Crossing ont créé une abondance de matériaux de croisement dans leur simulateur de vie incroyablement mignon, mais maintenant c’est au tour de ce jeu d’être entraîné dans l’univers d’une franchise très différente par des fans créatifs.

Le rythme et l’atmosphère insouciants d’Animal Crossing et le gorefest palpitant qu’est la série Resident Evil ressemblent à de l’huile et de l’eau, ce qui rend le mod d’autant plus hilarant. Mis à part la foule de joueurs de base qui récupère la plupart des nouvelles versions majeures, il n’y a vraiment pas beaucoup de chevauchement entre les deux fans. Alors que la communauté Animal Crossing: New Horizons admire l’immortalisation d’un superfan âgé dans le jeu en tant que nouvel animal, la préoccupation la plus courante chez les joueurs de Resident Evil 3 est de savoir comment arrêter d’être éviscérée à plusieurs reprises par le tas de chair et de haine qui est Nemesis.

Cela n’a pas empêché un moddeur talentueux d’amener Isabelle de la sécurité des services aux résidents dans les entrailles infestées de zombies de Raccoon City, et le résultat est aussi modérément humoristique que dérangeant. Plutôt que de reconstruire entièrement le modèle et la hitbox du personnage de Jill Valentine (Isabelle est un Shih Tzu, après tout), XxCRAZYPOTATOxX sur Nexus Mods a clivé la tête de Jill, a placé la tête d’Isabelle sur ses épaules et a laissé le reste du modèle existant. Comme ces masques de chevaux bizarres ou l’horreur artificielle qu’est Animal Crossing: New Horizons ‘Zipper, cela crée un fort effet de vallée étrange lorsqu’une Isabelle à l’écran est vicieusement malmenée par les morts-vivants tout en portant un sourire chaleureux.

Bien sûr, quiconque a déjà vu des fans télécharger et partager du contenu décrivant des propriétés Nintendo protégées par le droit d’auteur sait que les jours de ce mod peuvent être comptés. Alors que la série Resident Evil est bien connue pour ses nombreux clins d’œil manifestes à d’autres œuvres, l’équipe juridique notoirement diligente de Nintendo ne prend pas gentiment les recréations non officielles des jeux, symboles et personnages de la société, même lorsqu’elle est offerte gratuitement comme ce mod Isabelle. . Espérons que ce mod survivra à leur regard scrupuleux, car une Isabelle tachée de sang tondant toutes sortes d’abominations effroyables est quelque chose qui doit être observé pour être pleinement apprécié.

Resident Evil 3 n’a que quelques jours et les goûts d’un personnage mignon, dont l’incursion précédente la plus risquée était Super Smash Bros.Ultimate, a déjà été ajouté au jeu, donc on ne sait pas ce que les moddeurs talentueux apporteront au remake grotesquement brillant. Compte tenu des plus grands écarts de l’histoire révisée par rapport à l’original de 1999, les mods de fans alignant le nouveau jeu avec son jeu source semblent inévitables. (Plus Traversée d’animaux les personnages seraient également les bienvenus.)

