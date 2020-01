IT Chapter Two: Pourquoi Bill Hader a été choisi comme Richie | .

L’acteur principalement comique Bill Hader peut sembler un choix étrange pour jouer Richie dans IT Chapter Two pour certains, mais voici pourquoi il a décroché le rôle. Vétéran de Saturday Night Live, Hader n’avait aucune formation d’acteur formelle avant de commencer à se détourner de la série de sketchs humoristiques pour jouer au cinéma et à la télévision. Bien sûr, les téléspectateurs de la série acclamée par la critique de HBO, Barry, pourraient avoir eu moins d’appréhension quant à la façon dont Hader aborderait un projet dramatique. Alors que Barry, qui interprète Hader comme un tueur à gages devenu acteur, est une dramatique, cela lui a permis de présenter sa gamme en tant qu’acteur.

Une chose qui avait au moins un sens sur le casting de Hader en tant qu’adulte Richie Tozier d’IT Chapter Two est que Richie a toujours été le comédien résident du groupe, et la récente suite a fait que Richie a grandi pour devenir une bande dessinée à succès. Gagner sa vie en étant drôle est certainement quelque chose d’Hader est très habile, ce qui est utile lors de certaines scènes de secours comiques dans IT Chapter Two.

Compte tenu du nombre de comédiens qui se sont révélés aptes à passer à des rôles dramatiques, il n’est pas difficile d’imaginer que le réalisateur Andy Muschietti ait choisi Hader pour jouer Richie avec cette idée en tête. Cependant, même si cela a peut-être joué un rôle, ce n’est pas la principale raison pour laquelle il a été choisi.

Il s’avère que la plus grande force travaillant en faveur du casting de Bill Hader en tant que Richie dans IT Chapter Two était son “jeune moi”, la star de l’informatique Finn Wolfhard. Une fois que l’informatique a décollé comme une fusée au box-office, les médias ont naturellement commencé à demander aux enfants rapidement adorés du Derry’s Losers ‘Club juste qui ils envisageaient de jouer leurs personnages à l’âge adulte. Wolfhard, qui a également connu un grand succès en jouant Mike Wheeler sur Stranger Things de Netflix, a toujours donné une réponse cohérente, Bill Hader. Wolfhard n’a jamais hésité sur ce soutien, que ce soit en public ou en privé.

Alors que l’on suppose qu’Andy Muschietti n’aurait finalement pas incarné Hader s’il ne pensait pas pouvoir rendre justice au rôle, le réalisateur aurait été impressionné par le dévouement de Wolfhard à ce que Hader joue son propre adulte, en particulier depuis que les deux interprètes ne s’étaient même jamais rencontrés auparavant. Dans des interviews, Hader a remercié Wolfhard à profusion pour l’avoir aidé à obtenir le rôle convoité, et a plaisanté sur le fait que le jeune acteur était l’adolescent le plus puissant d’Hollywood. Tandis que IT Chapter Two n’était pas un film parfait, beaucoup diraient que Richie de Hader a volé la série, en particulier ses interactions avec Eddie (James Ransone) et la résolution déchirante de leur histoire. Quiconque a aimé la performance de Hader doit à Wolfhard un merci.

