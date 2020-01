ITV Studios conclut des accords scriptés aux États-Unis UU.

ITV Studios annonce au NATPE la vente d’une gamme de son contenu de haute qualité avec des scripts aux USA. UU.

Brassic, La plus grande comédie de Sky en sept ans, a été acquise par le service SVOD Hulu. Produit par Calamity Films pour Sky One et écrit par le lauréat des BAFTA Danny Brocklehurst, Brassic a reçu de nombreux éloges de la part des critiques lors de sa diffusion au Royaume-Uni en août 2019, entraînant le renouvellement pour une deuxième saison. avant sa première.

Chercheur d’or (The Lucky Catcher), le thriller relationnel basé sur les personnages de Mainstreet Pictures pour BBC One, a été vendu au service de streaming par abonnement d’AMC Networks, Acorn TV. Mettant en vedette la gagnante des Emmy Awards Julia Ormond (Sabrina, Legends of the Fall) et Ben Barnes (Westworld, Chronicles of Narnia), Gold Digger est une série pleine de rebondissements inattendus, qui suit une femme de 60 ans nommée Julia. La femme commence une relation avec un homme de 25 ans son cadet, alors elle change sa vie. Fiction étudie l’impact de cette histoire sur son environnement familial, ce qui finit par révéler certains secrets du passé. Acorn TV présentera sa première aux États-Unis et au Canada à l’été 2020.

PBS Distribution a acquis le nouveau drame humoristique de Genial Productions, Le problème avec Maggie Cole, série qui approfondit ce qui se passe lorsque les ragots deviennent incontrôlables. Avec Dawn French, la série n’est pas encore diffusée sur ITV.

Également de Mammoth Screen, ITV s’est associé à BritBox North America pour coproduire la prochaine série mystère en six parties. McDonald & Dodds, une série sur une paire de détectives de police incompatibles jouée par Jason Watkins (Hold The Sunset, The Crown). L’accord comprend également deux autres séries BritBox originales: le thriller psychologique en trois parties Bâtons et pierres de Tall Story Pictures, 42, avec Ken Nowsu (Killing Eve) et la série produite par Anonymous Content et MultiStory Media, Bec sauvage, avec Rob Lowe.

Ruth Berry, directrice générale de la distribution mondiale chez ITV Studios, a déclaré: «Avec le talent du Royaume-Uni qui cherche à profiter d’une autre saison de récompenses réussie, la demande de contenu scénarisé du Royaume-Uni est élevée. L’étendue et la profondeur de notre catalogue nous permettent d’offrir à nos acheteurs un large éventail de contenus avec le label de qualité britannique ».

