J.D. Dillard développe un nouveau film ‘Star Wars’ pour Lucasfilm

Après un temps où l’avenir de ‘Star Wars’semblait se concentrer exclusivement sur la télévision, Lucasfilm a besoin d’une nouvelle histoire pour combler le vide de la saga Skywalker (déjà terminée), et il semble que le studio aura déjà fait les premiers pas pour y arriver. Selon The Hollywood Reporter, Lucasfilm a embauché J.D. Dillard pour développer un nouveau film Star Wars, bien que pour le moment on ne sait pas si le cinéaste lui-même a réalisé le film.

Dillard est principalement connu pour avoir réalisé le film de 2016, “ Game of Hands ”, l’histoire d’un adolescent contraint de prendre soin de sa petite sœur qui gagne sa vie comme il le peut en luttant contre la drogue. Déjà en 2019, Blumhouse Productions a lancé “ Sweetheart ”, un film dans lequel Kiersey Clemons interprète une fille qui se réveille sur une île tropicale solitaire, tandis que son prochain projet sera “ Devotion ”, une épopée de la guerre de Corée en pré-production.

D’autre part et cette fois de Deadline, ils soulignent que ce nouveau film Star Wars aura lieu à Exegol, la planète Sith présentée l’année dernière dans ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ qui sert de dernière confrontation entre la Résistance et les forces de l’Empereur . Peut-être que le film nous donnera l’occasion d’en savoir plus sur cette planète et comment exactement l’Empereur a été ressuscité.

THRno confirme que Disney et Lucasfilm sortiront ce film dans les cinémas ou s’ils le feront sur leur plate-forme Disney +. Les médias insistent pour que cette histoire soit complètement indépendante des autres films Star Wars que Lucasfilm a en développement. Par exemple, un nouveau triloga dirigé par Rian Johnson et un autre film produit par le chef des studios Marvel, Kevin Feige.Adms et bien que ce ne soit pas officiel, Taika Waititi pourrait réaliser un autre film dans la saga.

Dillard travaille sur ce futur film avec l’écrivain Matt Owens, qui a collaboré à certaines séries télévisées de Marvel Televisin en tant que “ Agents of S.H.I.E.L.D. ”, “ Luke Cage ” et “ The Defenders ”.