J.J. Abrams s’est abstenu de critiquer Star Wars 9

Le temps a passé depuis la première de Star Wars: The Rise of Skywalker, mais néanmoins, le film continue dans la bouche de tous. Récemment J.J. Abrams Il a décidé de se défendre contre les critiques qu’il reçoit constamment.

Star Wars: The Rise of Skywalker, le dernier film de J.J. Abrams, a mis fin à l’une des sagas les plus réussies de tous les temps. Face à un événement aussi important, les critiques sont vite arrivées. Bien sûr, la plupart des commentaires sont positifs, mais cette fois, le réalisateur a décidé de se défendre contre ceux qui sont totalement négatifs.

En raison de toutes les fuites qui étaient terminées Star Wars: The Rise of Skywalker, allant de questions telles que l’art conceptuel à la multitude de parcelles abandonnées, n’ont cessé de Épisode IX de la saga. Bien sûr, J.J. Abrams Il est au courant de tous, alors, profitant du fait qu’il s’est rendu à l’Upfront Summit 2020 à Los Angeles, a parlé du grand barrage de critiques et a déclaré que son objectif était de “faire de votre mieux avec tout ce que vous avez”, selon Comicbook.

«La vérité est que ces choses sont faites pour divertir les gens, leur faire ressentir quelque chose et, espérons-le, les faire se sentir bien. De toute évidence, cela ne fonctionne pas toujours. C’est difficile quand ça ne marche pas et quand ça arrive, il faut le comprendre, le reconnaître et l’examiner », a expliqué le réalisateur.

Apprenez de la critique

Déjà quand il est sorti Star Wars: The Rise of Skywalker, J.J. Abrams Il s’est concentré sur les critiques négatives de sa production, soutenant les fans et les critiques qui les ont fournis: «Je dirais qu’ils ont raison. Les gens qui l’aiment plus que tout ont également raison. Ils m’ont demandé … “Comment avez-vous fait pour plaire à tout le monde?” Et j’ai pensé … “comment?” Bien sûr, c’est quelque chose que quelqu’un essaie de faire de toutes les manières possibles, mais comment y arriver? Surtout avec ‘Star Wars’. “

J.J. Abrams Il a également ajouté que toutes les décisions qu’ils ont prises au cours de leur journée ont été prises en sachant qu’ils en aimeraient beaucoup, de la même manière qu’ils en ennuieraient beaucoup d’autres. Néanmoins, ces opinions négatives ne l’ont pas empêché de continuer à travailler sur d’autres projets.

Article précédentStar Wars: Underworld: Les images de la série annulée de George Lucas sont sorties

Next articleLe surnaturel révèle enfin l’origine des dieux

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.