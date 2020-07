J.K. Rowling suscite la controverse des tweets sur les traitements hormonaux

Bien qu’il semble que la controverse entourant J.K. Rowling et la communauté trans s’estompaient peu à peu, la réalité est que la célèbre auteure est revenue prendre ses réseaux sociaux pour maintenir fermement sa position sur le sexe et le genre des gens. À cette occasion, il a mis en place un fil qui relie les traitements hormonaux et les thérapies de conversion aux antidépresseurs.

Tout a commencé lorsque l’écrivain a dénoncé les menaces de mort et de viol, suite à un tweet dans lequel il a été suggéré que Rowling était d’accord avec celui d’appeler les gens prenant des médicaments pour la santé mentale « paresseux ».

J’ai ignoré les faux tweets attribués à moi et à RTed largement. J’ai ignoré le porno tweeté aux enfants sur un fil sur leur art. J’ai ignoré les menaces de mort et de viol. Je ne vais pas ignorer cela. 1/11 pic.twitter.com/hfSaGR2UVa – J.K. Rowling (@jk_rowling) 5 juillet 2020

«J'ai ignoré les faux tweets qui m'ont été attribués et qui ont été largement retweetés. J'ai ignoré le porno pour enfants tweeté dans un fil sur leur art. J'ai ignoré les menaces de mort et de viol. Je ne l'ignorerai pas « , a-t-il déclaré.

Dans des tweets ultérieurs, elle a nié le poste et a assuré qu’elle respectait toute personne qui prenait des médicaments pour la dépression, car elle-même les avait utilisés pour traiter le TOC et l’anxiété qui l’affligeait.

J’ai écrit et parlé de mes propres problèmes de santé mentale, dont le TOC, la dépression et l’anxiété. Je l’ai fait récemment dans mon essai ‘TERF Wars’. J’ai pris des antidépresseurs dans le passé et ils m’ont aidé. 11/3 – J.K. Rowling (@jk_rowling) 5 juillet 2020

«J'ai écrit et parlé de mes propres problèmes de santé mentale, y compris le TOC, la dépression et l'anxiété. Je l'ai fait récemment dans mon essai TERF Wars. J'ai pris des antidépresseurs dans le passé et ils m'ont aidé « , a-t-il déclaré.

Cependant, dans le reste du fil, il a exprimé sa préoccupation pour les jeunes homosexuels ayant des problèmes de santé mentale, qui à son avis s’écartent des traitements hormonaux et des chirurgies pour lutter contre leurs troubles.

« Beaucoup les professionnels de la santé sont concernés parce que les jeunes aux prises avec leur santé mentale sont détourné vers les hormones et la chirurgie quand cela peut ne pas être dans leur meilleur intérêt. »

Beaucoup, y compris moi-même, pensent que nous suivons un nouveau type de thérapie de conversion pour les jeunes homosexuels, qui sont mis sur une voie de médicalisation permanente qui pourrait entraîner la perte de leur fertilité et / ou de leur pleine fonction sexuelle. 11/5 – J.K. Rowling (@jk_rowling) 5 juillet 2020

Il a également utilisé une série de rapports et d’articles pour étayer sa position. Il a même appelé les traitements hormonaux une « nouvelle thérapie de conversion » qui peut endommager la fertilité et la sexualité des gens.

« Beaucoup d’entre nous, y compris moi-même, pensons que nous voyons un nouveau type de thérapie de conversion pour les jeunes gays, qui sont sur le chemin de la médicalisation tout au long de la vie, ce qui peut entraîner la perte de leur fertilité et / ou de leur fonction sexuelle complète. »

Ses commentaires ne sont pas passés inaperçus à nouveau auprès de la communauté trans, qui s’est immédiatement prononcée contre lui. Ses détracteurs comprenaient le mannequin et activiste transgenre Munroe Bergdorf, ainsi que l’acteur transgenre Scott Turner.

J.K. Rowling n’est pas un scientifique. Elle n’est pas médecin. Elle n’est pas experte en genre. Elle ne soutient pas notre communauté. C’est une femme blanche milliardaire, cisgenre, hétérosexuelle, qui a décidé qu’elle savait ce qui était le mieux pour nous et notre corps. Ce n’est pas son combat. – Protect Trans Kids / BLM ✊🏾 (@MunroeBergdorf) 5 juillet 2020

J.K. Rowling n’est pas un scientifique. Elle n’est pas médecin. Elle n’est pas experte en genre. Elle ne soutient pas notre communauté. C’est une femme blanche, cisgenre, de plusieurs millions de dollars, qui a décidé qu’elle savait ce qui était le mieux pour nous et notre corps. Ce n’est pas leur combat.

JoKaren Rowling est en train de militariser la victimisation, de diffuser des théories scientifiquement réfutées, de rendre raisonnable le discours de haine anti-trans et de participer à une campagne politique coordonnée contre une minorité marginalisée et impuissante. Là, corrigé votre titre, Twitter. pic.twitter.com/VgVsr2ArxB – ScottTurnerSchofield (@turnerschofield) 5 juillet 2020

« Rowling alimente la victimisation, diffuse des théories scientifiquement réfutées, rend raisonnable le discours de haine anti-trans et participe à une campagne politique coordonnée contre une minorité marginalisée et impuissante. »

