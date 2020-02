Jaime Lorente au Valencia Comic Show

L’acteur Jaime Lorente, célèbre pour son rôle de Denver dans la maison de papier Netflix, sera présent à la prochaine édition du Valencia Comic Show

Nouvelles signatures pour le Salle comique de Valence. Trois semaines après son inauguration, la convention de bande dessinée et de formation qui se tiendra au Hall 7 de Foire de Valence du 28 février au 1 mars a annoncé l’incorporation à son casting de stars invitées d’une des paillettes spéciales: Jaime Lorente. Le jeune acteur est connu dans le monde entier pour son rôle de Denver dans la série d’impact mondial La maison du papier, qui est diffusé via la plate-forme Netflix et est vu dans plus de 34 millions de foyers de partout dans le monde.

Jaime Lorente sera samedi prochain le 29 février au Valencia Comic Hall dans une séance photo attendue et des signatures d’autographes avec ses fans, qui rempliront sûrement le Hall 7 de Feria Valencia où il aura lieu pendant ce week-end le Salle. L’organisation a permis à travers son site Web le processus de réservation pour réaliser la photo et / ou la signature avec cet acteur, qui arrive à Valence aux portes de la première de la quatrième partie entière en Netflix.

Trajectoire

Jaime Lorente est diplômé de l’École supérieure des arts dramatiques de Murcie. Il a suivi des cours de danse contemporaine, mais a toujours aimé jouer. Il a participé à des pièces comme Equus, pour lesquelles il a remporté le prix du meilleur acteur dans la première édition des prix María Jesús Sirvent, The Public, The Revenge of Women en 2013 et The Secret in Voices and Outside en 2014.

Quant à la télévision, il a commencé à jouer dans la série de Antenne 3 Le secret de Puente Viejo comme Elías Mato. En 2017, il faisait partie de la distribution principale The paper house comme Denver. Avec ce rôle, il a acquis une renommée mondiale, grâce à la diffusion de la série dans différents pays via Netflix, et a également joué Nano Dans la deuxième série espagnole originale de la plateforme: Elite, qui a été créée en octobre 2018.

Il a également joué des rôles dans des films tels que Tout le monde sait, L’ombre de la loi et Qui emmènerais-tu sur une île déserte? dans lequel il donne vie à Marcos et partage le casting pour la troisième fois avec Maria Pedraza. Jaime Lorente sera Cid dans une série historique qui se produira Amazon Prime Video.

Protagonisme de la série et du cinéma

Lorente rejoint l’engagement du Valencia Comics Lounge pour le divertissement et le cinéma. La preuve en sera la présence de stars internationales comme Lorente lui-même ou l’Américain Jack quaid -Hughie dans la série Les garçons ou émerveillez-vous Jeux de la faim et fils des étoiles Dennis Quaid et Meg Ryan et ce sera dans la salle le samedi 29 février et le dimanche 1er mars.

Cadre avec Jack Quaid dans The Boys

En outre, la Comic Hall présentera le dernier film de David Galán, Des origines secrètes, un «thriller» de super-héros avec Javier Rey, Brays Efe, Veronica Echegui, Antonio Resines et Ernesto Alterio et qui sortira bientôt dans les cinémas espagnols. Le samedi 29 dans l’après-midi, le réalisateur lui-même sera sur la scène principale de la salle de la bande dessinée de Valence pour révéler certains aspects inédits du film.

D’autre part, le Hall a également prévu une exposition thématique autour de la nouvelle série Netflix Le voisin, une adaptation de la bande dessinée Pepo Pérez. Précisément, la salle abordera dans une conférence prévue samedi après-midi le processus d’adaptation de la bande dessinée au grand écran, avec la présence de Pepo Pérez lui-même et Mario Torrecillas et Artur Laperla, auteurs de «Une petite histoire », récemment adapté au cinéma dans une production française.

Youtubers »et« fans de Star Wars

La salle a déjà mis en place un vaste programme d’activités de divertissement pour les plus jeunes, avec la présence de leurs youtubers favoris, les meilleurs auteurs de bandes dessinées de la scène nationale et internationale, jeu de rôle live, jeux de société géants, ateliers droïdes Star wars, démonstrations de vol de navires Star Wars, défilés de cosplayeurs, des ateliers sur l’utilisation d’un sabre laser ou d’une course de droïdes Star Wars.

Billets pour le Comic Show de Valence déjà en vente

Les billets sont déjà en vente et peuvent être achetés sur leur site Web. Le prix varie de 6 euros pour les enfants aux packs famille pour chaque jour de la chambre. Disponible maintenant dans ce lien

