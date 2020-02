Jaimie Alexander pourrait rejouer Lady Sif dans Thor 4

Partager

L’actrice Jaimie Alexander interprété Lady sif dans les deux premières livraisons de Thor puis a disparu, nous n’avons donc plus entendu parler du personnage.

Lors d’une récente interview Jaimie Alexander, apparemment, il a laissé des indices sur son retour Lady sif. Elle pourrait tellement apparaître dans le film Thor: Amour et tonnerre comme dans la série de Loki. Alors espérons que vous nous direz ce que vous avez fait pendant tout ce temps.

Ils ont demandé Jaimie Alexander Si vous pouvez vraiment monter à cheval tout en brandissant une épée. “Oui, je pourrais jamais faire ça, et je devrai peut-être le refaire à l’avenir”, a-t-il plaisanté avant d’ajouter: “Alors, j’espère que je n’ai pas perdu ce cadeau.”

Lorsque l’intervieweur a demandé à l’actrice sur quoi elle travaillait, elle a répondu que “cela cesserait probablement d’exister si je lui disais vraiment ce qui m’attend, donc je ne peux pas vous dire les gars, mais merci de demander quand même.”

Cela ressemble beaucoup au secret qui exige souvent Studios Marvel et, comme prévu, la spéculation la place de retour Lady sif dans Loki ou Thor: Amour et tonnerre.

Mieux dans la série ou dans le film?

À une occasion, les responsables de Marvel que le personnage est toujours vivant, bien que le lieu soit inconnu. C’est donc le moment idéal pour nous de la revoir. Il serait intéressant de revenir Thor: Amour et tonnerre et qu’un triangle amoureux se forme entre le Dieu du tonnerre (Chris Hemsworth), Jane Foster (Natalie Portman) et Lady Sif (Jaimie Alexander), quelque chose que les films n’ont jamais explosé.

Alors que la série de Loki vous aurez des déplacements temporaires, vous pourrez donc revenir à tout moment Lady sif être important Ainsi, ils sauveraient le personnage sans donner de nombreuses explications. J’espère que nous saurons bientôt si Jaimie Alexander reviendra ou non dans l’univers cinématographique Marvel.

