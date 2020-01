Jake Gyllenhaal adaptera une nouvelle bande dessinée

L’acteur Jake Gyllenhaal produira et jouera dans une adaptation cinématographique de la version musicale de Broadway d’une bande dessinée célèbre.

Après avoir joué Mysterio, Le méchant de Spider-Man: loin de chez soi, il semble que Jake Gyllenhaal Il a pris plaisir à faire des adaptations de bandes dessinées et c’est pourquoi la comédie musicale basée sur la bande dessinée d’Alison Bechdel, Fun Home, prendra le cinéma.

L’acteur nominé aux Oscars (Brokeback Mountain) jouera Bruce Bechdel et Sam gold, le réalisateur de la version théâtrale, est également à bord pour diriger l’adaptation du film. L’histoire de la bande dessinée est basée sur une famille dysfonctionnelle, qui travaille dans un salon funéraire appelé Fun Home (Funny Home).

L’intrigue se concentre sur la relation de l’auteur avec son père, professeur d’anglais et directeur du salon funéraire familial, qui décède quatre mois après qu’Alison ait révélé qu’elle était lesbienne. Puisqu’il était aussi homosexuel mais il a gardé le secret jusqu’à ce moment. Sa mère a demandé le divorce et il s’est jeté devant un camion. La bande dessinée ne suit pas une chronologie, mais les fragments d’Alison de l’enfance, de l’adolescence et de la jeunesse alternent sans suivre un ordre établi.

La bande dessinée est allée au théâtre avec beaucoup de succès.

Les mémoires acclamés de Bechdel sont devenus une comédie musicale de Broadway largement acclamée en 2015, avec de la musique et des paroles de Jeanine Tesori et Lisa Kron, un scénario de Kron et l’adresse du Sam Gold susmentionné. Alison Bechdel Il est interprété par trois actrices différentes dans la comédie musicale. L’adulte Alison, qui raconte l’histoire, a été jouée par Beth Malone. Syndey Lucas a joué le jeune Allison et Emily Skeggs a joué Alison à l’âge universitaire. La mère de Bechdel, Helen Bechdel, a été jouée par Judy Kuhn et son père, Bruce Bechdel, a été joué par Michael Cerveris. Ce sera précisément le rôle de Jake Gyllenhaal dans le film.

La société de production de Jake Gyllenhaal Il s’est également récemment occupé de pièces de théâtre. Depuis qu’ils ont produit le spectacle à succès de Broadway, Jeu d’esclave. Il produit également le prochain renouveau de la comédie musicale de Tony Kushner, Caroline ou Change. Donc, après avoir été un méchant dans la bande dessinée de m, je vais adapter cette autre histoire qui est assez différente.

