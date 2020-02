Jake Johnson et Omar Sy de retour pour Jurassic World 3

Le prochain film Jurassic World ramènera quelques membres du casting du premier Jurassic World dans Jake Johnson et Omar Sy. THR rapporte que Johnson et Sy, qui n’étaient pas dans Jurassic World: Fallen Kingdom, seront de retour pour la troisième entrée dirigée par Colin Trevorrow sous le nom de Lowery Cruthers et Barry.

Les deux hommes rejoignent Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans le nouveau film, aux côtés de Justice Smith et Daniella Pineda de Fallen Kingdom. Les nouveaux membres de la distribution incluent DeWanda Wise et Mamoudou Athie. Trevorrow dirige le film, qui devrait sortir le 21 juin 2021.