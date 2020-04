James Bond: la véritable histoire derrière l’arme signature de 007 & # 039;

James Bond utilise un Walther PPK comme arme de son choix, mais il avait l’habitude d’être armé d’un Baretta 418 dans les romans; pourquoi at-il fait le changement? L’agent du MI6 James Bond, 007, est l’un des personnages les plus légendaires de toute la fiction. Presque toutes les facettes de son personnage sont devenues emblématiques, de ses voitures Aston Martin à ses montres Omega et à son Walther PPK, un pistolet compact conçu à l’origine pour une utilisation dans des opérations d’infiltration.

Depuis le tout début de son mandat cinématographique, 007 est armé du PPK. L’arme lui a d’abord été livrée dans une première scène du Dr No, le premier film de la série. Depuis, il a été l’arme de poing fidèle de Bond pour presque toutes les aventures à l’écran du personnage, sauf pendant une période à la fin de l’ère Brosnan / début Craig où il est passé au Walther P99.

Connexes: Preuve que James Bond N’EST PAS un nom de code

Dans les premiers romans de Ian Fleming, Bond a utilisé un Baretta 418, un petit canon chambré pour des balles de calibre .25. C’était la même arme de poing que Fleming lui-même avait délivrée pendant son mandat d’officier du renseignement de la Seconde Guerre mondiale. Il pensait qu’il conviendrait à un personnage comme James Bond, car il était facile à dissimuler, et dans un mince étui en cuir de chamois, il serait presque imperceptible pour les ennemis potentiels et – plus important encore – il ne ferait pas de plis indésirables dans son costume. Cependant, un homme pensait que Bond devrait porter une arme plus forte, et ses interactions avec Ian Fleming ont conduit 007 à abandonner le Baretta et à récupérer son emblématique PPK.

La version littéraire de 007 avait été bien servie par son pistolet de calibre .25, mais Geoffrey Boothroyd pensait que l’agent devrait avoir une meilleure protection que celle que la Beretta pouvait fournir. Dans une lettre à Ian Fleming, Boothroyd a décrit le Beretta 418 comme “un pistolet féminin” et a pensé que 007 avait besoin de quelque chose de mieux. Plutôt que de rejeter la lettre d’emblée, Fleming a demandé à Boothroyd des conseils sur quelle arme 007 devrait porter. Ainsi, dans le roman Dr.No, Bond est contraint par M de renoncer à son Baretta en faveur d’un Walther PPK et d’un revolver, mais cette dernière arme serait rapidement supprimée en faveur du premier dans les histoires suivantes. Mieux encore, le personnage qui donne à Bond son nouveau pistolet, l’homme qui deviendra plus tard le pilier de la série, est appelé “Major Boothroyd”, un clin d’œil à l’homme qui a inspiré le changement.

Contrairement aux balles de calibre 0,25 du Baretta, le Walther PPK utilisé par 007 est chambré pour les balles ACP 0,32, une balle beaucoup plus populaire facilement disponible partout dans le monde, qui est utile pour un agent comme Bond. De plus, les balles ont un pouvoir d’arrêt nettement plus élevé que l’ancien Baretta, offrant ainsi à 007 un degré de protection supérieur dans un échange de tirs chauffé. Enfin, l’arme est plus petite que la plupart des armes de poing, épargnant les smokings de Bond de ces plis embêtants.

Walther PPK de James Bond lui servira de fidèle arme de poing pendant 35 ans, apparaissant dans presque tous les films 007 jusqu’à Octopussy, où il fut brièvement remplacé par le nouveau Walther P5, bien que la plupart des téléspectateurs aient du mal à remarquer le changement, car le les pistolets ressemblent à l’œil non entraîné. En 1997, Tomorrow Never Dies, Bond remplace son PPK par un P99, une arme plus volumineuse avec une capacité de chargeur supérieure chambrée pour des balles de 9 mm ou 0,40 S&W. Il l’utilise dans l’assaut culminant du film, une situation où la discrétion et le style sont moins importants que le pouvoir d’arrêt brut. Curieusement, le P99, malgré son cadre remarquable par rapport au PPK, est resté l’arme principale de Pierce Brosnan pendant la durée de son mandat en 007, ainsi que la première sortie de Daniel Craig en tant que personnage, Casino Royale.

Dans Quantum of Solace, le personnage a recommencé à utiliser le PPK classique, dont des variations mineures pourraient être utilisées dans les films suivants. James Bond reviendra dans No Time to Die, la 25e aventure cinématographique 007. Il sera armé d’un PPK dans le nouveau film, et il est raisonnable de suggérer qu’il continuera à utiliser l’arme à feu emblématique aussi longtemps que durera la série de films.

Plus: Les films James Bond de Sean Connery mettent en place Blofeld comme Thanos