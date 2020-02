James Bond n’a pas réussi à tuer un méchant classique

James Bond termine toujours sa mission et obtient sa cible, mais à l’époque antérieure à Daniel Craig, un méchant 007 n’a pas réussi à tuer: Irma Bunt (Ilse Steppat) en 1969 dans les services secrets de Sa Majesté. Le 25ème film de Bond, No Time To Die, conclura le parcours incroyablement réussi de Daniel Craig en tant que James Bond – bien que, dans Spectre de 2015, l’agent secret de Craig n’ait pas non plus tué son plus grand ennemi, Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz). Mais l’histoire de Bond avec Blofeld n’est pas encore terminée et 007 a tué l’homme de main du méchant, M. Hinx (Dave Bautista), pendant la spectaculaire séquence de combats de train de Spectre.

Les super-vilains colorés sont un aliment de base de la franchise James Bond et leurs hommes de main – et femmes de main – sont tout aussi mémorables. En 1964, Goldfinger, le chauffeur d’Auric Goldfinger (Gert Frobe) Oddjob (Harold Sakata) était la véritable menace physique pour Sean Connery 007 grâce à ses compétences en arts martiaux et à sa capacité à lancer son chapeau de rasoir avec une précision mortelle. James Bond de Roger Moore a affronté le petit homme de main Nick Nack (Herve Villechaize) dans The Man With The Golden Gun en 1974, mais le meilleur lourd Moore combattu était Jaws (Richard Kiel). Géant silencieux aux dents métalliques, Jaws s’est avéré si populaire dans The Spy Who Loved Me de 1977 qu’il est revenu (et est devenu bon) dans Moonraker de 1979, faisant de lui le premier homme de main à apparaître dans des films Bond consécutifs. Et qui pourrait oublier Xenia Onatopp (Famke Janssen), la femme de main d’Alec Trevelyan AKA 006 (Sean Bean) qui pouvait écraser des hommes entre ses cuisses, en 1995 GoldenEye?

Cependant, aucun de ces criminels sournois n’a jamais blessé James Bond (George Lazenby) comme Irma Bunt l’a fait parce qu’elle a assassiné sa femme Tracy Bond (Diana Rigg) à la fin des services secrets de Sa Majesté. En fait, Bunt a appuyé sur la gâchette lors du tournage en voiture qu’elle et Blofeld (Telly Savalas) ont mis en scène et tué la nouvelle épouse de 007. Après l’OHMSS, George Lazenby a quitté le rôle de James Bond, permettant à Sean Connery de revenir dans 1971’s Diamonds Are Forever, qui a commencé en 007 lors d’une chasse à l’homme mondiale pour Blofeld (maintenant joué par Charles Gray). Bond a apparemment pris sa revanche sur Blofeld à la fin de ce film et, dans la séquence pré-titre de For Your Eyes Only de 1981, le 007 de Roger Moore a tué Blofeld une fois pour toutes et a finalement obtenu vengeance pour Tracy. Mais après les services secrets de Sa Majesté, Irma Bunt n’a plus été mentionnée.

Irma Bunt est un rare cas où James Bond n’a pas utilisé sa licence pour tuer un méchant – en particulier celui qui l’a rendu personnel. Après tout, Bond n’a aucun scrupule à tuer des femmes de chambre; il a expédié froidement Rosa Klebb de SPECTRE (Lotte Lenya) à la fin de 1963 de Russie avec amour, par exemple. Mais il n’y a jamais eu d’explication dans les films de Bond pour expliquer pourquoi Irma Bunt a échappé à la colère de Bond pour avoir tué Tracy et le crime de Bunt a été complètement oublié car la vengeance de 007 est devenue purement concentrée sur Blofeld. La vraie raison pour laquelle Irma Bunt a été retirée des films Bond est peut-être que l’actrice allemande qui l’a jouée, Ilse Steppat, est décédée peu de temps après la libération de On Her Majesty’s Secret Service. Diamonds Are Forever a également ignoré les événements de l’OHMSS pour se concentrer sur l’histoire principale de ce film et la vengeance de Bond pour Tracy était simplement implicite.

Dans les romans de Ian Fleming, cependant, Bond a pris sa revanche sur Blofeld et Irma Bunt. La suite littéraire d’On Her Majesty’s Secret Service était You Only Live Twice (alors que dans les films, l’ordre de sortie est inversé et You Only Live Twice est sorti juste avant l’OHMSS). Dans le roman, Bond s’est rendu au Japon pour se venger de Tracy et a trouvé Blofeld vivant dans un château se faisant passer pour le Dr Shatterhand, Bunt faisant semblant d’être sa femme. Irma serait morte lorsque Bond a détruit le château de Blofeld dans le livre. Mais dans l’original James Bond continuité du film, 007 n’a pas réussi à se venger de la femme qui a appuyé sur la gâchette de Tracy, donc Irma Bunt sera toujours la méchante qui s’est échappée.

