James Bond pourrait passer au streaming ou à la télévision à l’avenir

L’avenir de James Bond pourrait être à la télévision ou en streaming, disent Pas le temps de mourir producteurs. Ian Fleming a introduit pour la première fois le personnage de l’agent britannique 007 James Bond dans le roman Casino Royale en 1953, et a écrit 13 autres livres Bond avant sa mort en 1964.

Les livres de Fleming étaient définitivement populaires, mais le personnage de Bond n’a pas vraiment atteint l’immortalité de la culture pop jusqu’à ce qu’il soit joué par Sean Connery dans les films Bond à partir de 1962, Dr.No George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan prendraient tous leurs tours jouant Bond alors que la série a évolué au fil des décennies tout en maintenant des niveaux de popularité plus ou moins constants (à l’exception de quelques creux ici et là). L’ère moderne de Bond a commencé en 2006 lorsque Casino Royale a remis le rôle de 007 à Daniel Craig, qui s’apprête à jouer le rôle de Bond pour la cinquième et dernière fois dans No Time to Die. Après la sortie du 25e film Bond en salles, l’avenir de la franchise est très incertain au moment du départ de Craig, laissant le rôle convoité de Bond ouvert pour la première fois en près de quinze ans.

Certes, le paysage médiatique est très différent maintenant qu’il ne l’était même en 2006 lorsque Craig a abordé Bond, la télévision et le streaming jouant un rôle de plus en plus important. La franchise Bond a largement évité la télévision bien sûr, en dehors des films étant des agrafes des présentations du réseau “Film de la semaine” et des chaînes câblées, mais tout cela pourrait changer selon la productrice Barbara Broccoli. S’adressant à Variety, Broccoli a déclaré que toutes les options sont en jeu pour Bond en ce qui concerne l’avenir:

«Nous réalisons ces films pour le public. Nous aimons penser qu’ils vont être vus principalement sur grand écran. Cela dit, nous devons regarder vers l’avenir. Nos fans sont ceux qui dictent comment ils veulent consommer leur divertissement. Je ne pense pas que nous puissions exclure quoi que ce soit, car c’est le public qui prendra ces décisions. Pas nous.”

Bond est bien sûr l’une des plus cinématographiques de toutes les franchises de films, avec son accent sur les lieux exotiques et les gros morceaux d’action, il est donc logique que Broccoli souhaite garder la série sur grand écran. Cependant, la marque Bond a montré qu’elle peut être rentable dans d’autres médias grâce aux jeux vidéo, y compris le titre N64 classique Goldeneye. En effet, aujourd’hui le N64 Goldeneye est probablement plus important du point de vue de la culture pop que le vrai film Goldeneye.

Il fut un temps où l’idée d’une série télévisée Bond aurait été légèrement impensable compte tenu des limites de la forme, mais maintenant les émissions de télévision peuvent être aussi belles que les films et offrir une action comparable aux plus grands films hollywoodiens (avec des budgets en hausse) ainsi), il est donc maintenant possible d’imaginer Bond faisant le saut vers le petit écran et ne perdant pas beaucoup. En effet, des émissions comme 24, Jack Ryan et Killing Eve offrent déjà des expériences de type Bond qui conservent une certaine qualité cinématographique tout en profitant de la forme plus longue que la télévision et le streaming offrent. D’après les déclarations de Broccoli, il ne semble pas y avoir de plan spécifique pour amener Bond sur le petit écran après Pas le temps de mourir met fin au mandat de Craig en 007, mais il semble que les producteurs soient au moins ouverts à l’idée.

