James Gunn a lu toutes les bandes dessinées

Actualités du film DC Comics Partager

La Suicide Squad reviendra sur grand écran avec un casting formidable, après l’énorme échec que fut le film réalisé par David Yesterday. Cette fois, James Gunn sera aux commandes et il a déjà commencé à faire ses devoirs.

The Suicide Squad c’est le nouveau film sur lequel il travaille James Gunn Avec un casting de luxe, où nous verrons des visages qui étaient dans la version de David Hier, Le réalisateur nous apportera un redémarrage qui promet de nous surprendre complètement. Afin de répondre aux attentes des fans, le cinéaste a déjà commencé à faire ses devoirs.

James gunn Il est l’un des réalisateurs les plus proches de ses followers. Après son licenciement de Gardiens de la Galaxie Vol.3, Les fans de Marvel ils se sont joints pour que Kevin Feige Je te reconduirai. Et ils l’ont compris. En outre, il a également réussi à signer un blockbuster pour DC. Conscient de ce soutien, le réalisateur réalise fréquemment des séances de réponse à ses followers sur Instagram sur toutes sortes de questions, dernièrement très focalisées sur ces deux univers cinématographiques. Pour cette raison, nous avons de nouvelles nouvelles sur La Suicide Squad.

Etudier comme il se doit

The Suicide Squad sera réalisé et écrit par James gunn. Pour cette raison, le directeur de Gardiens de la GalaxieIl a appris la leçon après son expérience dans les adaptations comiques dans l’univers cinématographique Marvel et a avoué que «Bien avant d’écrire« Suicide Squad », j’ai relu chacune des bandes dessinées de Suicide Squad». De cette façon, le cinéaste semble confirmer qu’il était déjà un fan de l’histoire de John Ostrander avant même d’entrer dans le DC Universe étendu.

Bien que Gunn construise sûrement une histoire aussi personnelle et émotionnelle, cette déclaration semble être un service de livraison et de fan sûr qu’il aura mis dans le film. Cependant, cette histoire était sur le point de ne pas être réalisée, car le réalisateur avait “une deuxième option en tête”. Heureusement, le film a commencé à tourner et apparemment ce sera amusant, alors il dit Margot Robbie.

Partager

Article précédent

Stranger Things: la sexualité de Will dépendra du public

Article suivant

Batman et Catwoman auront un bébé

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.