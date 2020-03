James Gunn a révélé quel est son Joker préféré et non Jared Leto

James Gunn est maintenant l’un des réalisateurs qui a laissé sa marque dans DC Extended Universe. Récemment, le cinéaste a été interrogé sur son Joker préféré et sa réponse n’était pas Jared Leto, mais un autre nom.

Après le licenciement inattendu de James Gunn Par Disney en 2018, Warner Bros.a décidé d’en profiter pour l’embaucher pour diriger un DC Comics. Le cinéaste a donc réalisé la nouvelle The Suicide Squad et il a même fini de filmer avant la pandémie de coronavirus. Maintenant, faisant déjà partie des réalisateurs qui ont travaillé avec DC, Gunn a révélé ce que son Joker favori.

Nous savons tous qu’il existe une grande concurrence entre les meilleurs Batman. La plupart préfèrent le Bruce joué par Christian bale dans la trilogie de Christopher NolanEt puis il y a les fans qui idolâtrent la version de Ben Affeck. De la même manière, il y a aussi une rivalité entre les fans du Joker de Jack nicholson, Heath Ledger, Jared Leto et maintenant Joaquin Phoenix.

Récemment, James Gunn Il a répondu aux questions des fans dans ses histoires Instagram et lorsqu’on lui a demandé quel était son Joker préféré, le réalisateur a donné la réponse suivante: “Il m’est difficile de choisir entre Ledger et Phoenix ». Encore une fois, Jared Leto n’est pas parmi les favoris des gens.

Les prochaines oeuvres du réalisateur

Après avoir terminé le tournage The Suicide Squad, James Gunn retournera travailler avec Marvel dans la troisième tranche de Gardiens de la Galaxie. Pour le moment, on sait que le film fera partie de la phase 5 du Univers cinématographique Marvel et mettra fin aux aventures dee Star-Lord, Rocket Raccoon, Drax, Groot, Gamora et Mantis.

D’autre part, il a été question de la possibilité que le cinéaste réalise certains futurs projets de la saga de Star Wars. Mais, James Gunn, a précisé qu’il n’aimerait pas réaliser une cassette de cette franchise. Donc pour l’instant, nous ne le verrons que sur DC et Marvel.

Partager

Publication précédente

DC présente le terrible nouvel allié de Batman qui rit

Article suivant

High School Musical cast face à la quarantaine

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.