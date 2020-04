James Gunn avance une autre mort dans Guardians of the Galaxy Vol.3

Il ne fait aucun doute que l’un des cinéastes les plus actifs sur les réseaux sociaux est James Gunn. Celui qui est derrière la caméra des Gardiens de la Galaxie en 2014 interagit constamment avec ses disciples, les tenant informés de l’état de ses multiples projets. Conformément à sa tradition, Gunn a organisé une séance de questions-réponses dans laquelle il aurait confirmé que quelqu’un mourrait dans le cadre des événements du troisième épisode axé sur les étrangers en défense.

Dans cette session de questions et réponses, qui s’est tenue sur Instagram (via Screen Geek), il y avait des questions variées. Alors que certains parlaient de la production de The Suicide Squad, d’autres parlaient de son retour imminent dans l’univers cinématographique Marvel. À un moment de la conversation avec les fans, Gunn a reçu la question suivante: “Est-ce que quelqu’un va mourir dans Guardians of the Galaxy 3?” La réponse du créateur, bien que simple et directe, a été affirmative.

Un simple «oui» a suffi aux internautes pour commencer à spéculer sur qui partira cette fois, après tout, Gunn a déjà mis fin à la vie de personnages importants auparavant, Yondu étant le premier à avoir un adieu mélancolique et émouvant dans Guardians of the Galaxy Vol. 2. Il a été suivi par Gamora, que nous avons vu partir dans Avengers: Infinity War (bien qu’il n’ait pas commandé ce film, il est très probable qu’il ait voix et vote dans le cas d’un personnage qu’il a adapté au grand écran).

Quelque chose que Gunn avait précédemment clarifié, c’est que le troisième volume des aventures de l’équipe prendrait Rocket comme personnage clé, ceci afin d’explorer plus largement des aspects de son histoire qui n’ont pas été révélés auparavant. Ce film pourrait-il servir de clôture au personnage? Cela semblerait logique étant donné que ce sera son film, donc terminer son cycle est probablement la priorité de l’équipe de production.

Il y a aussi l’autre possibilité: que cette mort supposée dans Guardians of the Galaxy 3 ne soit pas d’un personnage principal et ne soit qu’un personnage supplémentaire ou secondaire. Après tout, une blague de Gunn ne semble pas farfelue, car on sait que le producteur a également un sens de l’humour très acide, élément qui prédomine dans son travail.

En apprenant plus de détails sur cette mort dans Guardians of the Galaxy 3, nous pouvons nous rappeler le moment où Gunn avait déjà reçu la même question et répondu beaucoup plus ambiguë que cette fois.