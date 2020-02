James Gunn célèbre la fin du tournage de Suicide Squad

Le directeur de la Suicide Squad, James Gunn, partage un message sincère le dernier jour du tournage du film DC Comics.

James gunn a révélé que le tournage de Warner Bros / DC Comics du deuxième film de Suicide Squad officiellement terminé, alors maintenant, il doit faire l’assemblage et les effets spéciaux de ce qui sera l’histoire de l’équipe la plus folle et la plus amusante.

Image et message que vous avez laissé sur vos réseaux sociaux:

«Et ceci est un résumé de Suicide Squad. Mon père est décédé deux semaines avant le début du tournage et mon chien est décédé deux semaines avant la fin. Ce fut une période difficile de ma vie et pourtant le moment le plus gratifiant que j’ai eu en faisant un film. Le professionnalisme, le talent, la compassion et la gentillesse de ce casting et de cette équipe m’ont inspiré chaque jour. Merci à toutes les personnes impliquées dans ce film, à chaque étape de développement, dans chaque département. Je vous suis très reconnaissant du fond du cœur pour vous tous. Tu es la raison pour laquelle je fais des films. “

De quoi parlera le film?

Pour l’instant, l’intrigue de Suicide Squad reste un grand secret, mais nous savons que James gunn Il a un casting exceptionnel dirigé par Margot Robbie comme Harley Quinn, Viola Davis comme Amanda Waller, Jai Courtney comme le capitaine Boomerang, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Nathan Fillion comme Arm-Fall-Off-Boy, Joel Kinnaman comme Rick Flagg, Mayling Ng comme Mongal, Flula Borg comme Javelin, Daniela Melchior comme Ratcatcher, Pete Davidson comme Blackguard, Michael Rooker comme Savant, Sean Gunn comme Weasal, Steve Agee comme King Shark. Mais aussi dans des documents qui n’ont pas encore été révélés, nous avons Idris Elba, John Cena, Joaquin Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Alice Braga, Tinashe Kajese, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland et Taika Waititi.

L’intrigue s’articulera autour d’une nouvelle mission de l’équipe de bandes dessinées la plus dysfonctionnelle sous le contrôle du gouvernement américain.

Suicide Squad de James Gunn sortira en août 2021.

Partager

Article précédent

Critique de The Invisible Man: le nouveau et remarquable film d’horreur

Article suivant

Lucifer pourrait avoir la saison 6

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.