James Gunn classe Iron Man et Thor MCU Movie Trilogies

Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie James Gunn a classé Homme de fer et Thor trilogies dans l’univers cinématographique Marvel. Depuis le coup d’envoi avec Iron Man de Jon Favreau en 2008, le MCU a grandi pour inclure 23 films au total. Dans la saga globale Infinity, le MCU a inclus des mini-franchises de trilogies pour Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth) et Captain America (Chris Evans). Bien que l’histoire de Thor se poursuive dans Thor: Love and Thunder, les séries Iron Man et Captain America sont terminées – pour l’instant.

Quant à Gunn, il est surtout connu pour avoir réalisé Guardians of the Galaxy et la suite Guardians of the Galaxy Vol. 2. Plus récemment, il a réalisé le film DC The Suicide Squad, qui devrait sortir en 2021. Gunn dirigera ensuite Guardians of the Galaxy Vol. 3 malgré le licenciement, puis la réembauche pour le poste, dans le passé en raison de tweets inappropriés. Bien que sa propre trilogie MCU n’ait pas encore été achevée, il s’est tourné vers Twitter pour donner son avis sur deux autres mini-franchises de Marvel Studios.

Récemment, Gunn a retweeté un article de l’acteur Ben Schwartz sur ses trilogies préférées comme Back to the Future et Indiana Jones. Gunn a tweeté que ses films Iron Man préférés sont classés dans cet ordre: Iron Man, Iron Man 3 et Iron Man 2. Quant à la trilogie Thor, il les a classés dans cet ordre: Thor: Ragnarok, Thor et Thor: The Dark World.

Non seulement le réalisateur a classé ces deux trilogies, mais il a également classé les films American Pie et The Bourne. American Pie était classé dans le même ordre que la trilogie Iron Man et la série Bourne correspond au classement de la trilogie Thor. Le classement de Gunn des trilogies Iron Man et Thor peut correspondre au classement de certains fans, tandis que d’autres peuvent être en désaccord. Les fans de Marvel s’expriment certainement sur les films MCU, faisant même passer Iron Man 3 sur Twitter le mois dernier dans le cadre d’un débat sur le pire film MCU.

Bien sûr, le réalisateur n’est pas étranger à donner son avis sur les films sur les réseaux sociaux, qu’ils soient controversés ou non. Au cours du week-end, Gunn a également partagé une liste de suites de films qui, selon lui, sont meilleurs que les originaux, qui peuvent avoir été inspirés par la discussion entourant les trilogies Iron Man et Thor. Comme il travaille actuellement sur une suite de Suicide Squad de David Ayer et le troisième film de sa propre trilogie MCU, les fans peuvent être plus intéressés par le classement de ses films dans leurs propres franchises. Ils pourront le découvrir dans les années à venir, mais pour l’instant, les fans peuvent revoir la Homme de fer et Thor Trilogies MCU et décider de leur propre classement.

