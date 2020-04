James Gunn dit que le Suicide Squad, Guardians of the Galaxy Vol. 3 ne sera pas retardé

James Gunn est à l’origine de deux des plus gros blockbusters de bandes dessinées à venir dans The Suicide Squad et Guardians of the Galaxy Vol. 3, et il dit qu’ils ne risquent pas d’être retardés. Gunn s’est rendu sur Twitter pour répondre aux questions des fans sur les deux films, dont les statuts ont été un point d’incertitude chez les fans.

En parlant des deux films, Gunn a déclaré que The Suicide Squad ne bougerait probablement pas. Il a noté que la suite spirituelle de Suicide Squad est «en avance ou en avance sur le calendrier. Nous avons été extrêmement chanceux de terminer le tournage et de monter le montage depuis nos maisons (grâce à une équipe de post-production et un studio avec prévoyance) avant la mise en quarantaine. » Il a ajouté que la première image et la première bande-annonce du film sont encore loin, notant, “bien que le montage de T[the film] a été assez fluide au moment de la mise en quarantaine (je travaille sur la coupe en ce moment), il y a beaucoup d’autres facteurs ralentis – certains liés à la publication d’images, de bandes-annonces, etc. “

Quant aux Gardiens de la Galaxie Vol. 3, sur lequel Gunn devrait passer une fois qu’il aura terminé avec The Suicide Squad, “En ce moment, les plans avec Vol 3 sont également exactement les mêmes qu’avant le coronavirus.”

La Suicide Squad jouera Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Viola Davis, Idris Elba, John Cena, Nathan Fillion, David Dastmalchian, Michael Rooker, Storm Reid, Taika Waititi, Peter Capaldi et plus, et devrait sortir en août 6e, 2021. Pendant ce temps, les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 n’a pas encore de date de sortie officielle fixée.

