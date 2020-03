James Gunn dit que l’équipe de suicide privilégie les effets pratiques sur CGI

Le Suicide Squad de 2016 était connu pour son CGI lourd, en particulier à la fin, et James Gunn qui sera moins important dans The Suicide Squad. Gunn a déclaré dans un commentaire sur Instagram (par JoBlo que son prochain film de suivi aura “plus d’effets pratiques que n’importe quel film de bande dessinée à gros budget.”

Gunn s’est ensuite tourné vers Twitter pour souligner l’importance de CGI, mais a ajouté qu’il “utilisait des effets pratiques dans la mesure du possible” sur le film, en louant en particulier “les plus grands et les plus beaux décors que j’ai jamais vus par Beth Mickle, de vrais lieux, de vrais costumes de Judianna Makovsky, pyrotechnie de Dan Sudick, effets prothétiques de Legacy, etc. »

Le film met en vedette Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Viola Davis, Idris Elba, John Cena, Nathan Fillion, David Dastmalchian, Michael Rooker, Storm Reid, Taika Waititi, Peter Capaldi et plus encore. Une version différente de la franchise qui fait suite à Suicide Squad, elle ouvre le 6 août 2021.

CGI est important. Mais j’ai utilisé des effets pratiques dans la mesure du possible avec #TheSuicideSquad – y compris les plus grands et les plus beaux décors que j’ai jamais vus par Beth Mickle, de vrais lieux, de vrais costumes de Judianna Makovsky, des pièces pyrotechniques de Dan Sudick, des effets prothétiques de Legacy et plus encore. https://t.co/yWampiXs0l

– James Gunn (@JamesGunn) 4 mars 2020