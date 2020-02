James Gunn explique pourquoi 2002 Scooby-Doo a reçu à l’origine une cote R

On sait depuis un certain temps que le film d’action en direct Scooby-Doo de 2002 a étrangement reçu une note R initiale, et maintenant James Gunn a révélé pourquoi. Gunn, qui a écrit le script du film, est allé sur Twitter vendredi après qu’un fan a demandé si la coupe classée R serait jamais publiée et a expliqué les raisons de la note initiale, ainsi que pourquoi il est peu probable que nous la voyions .

“Le film devait à l’origine être PG-13 et a été réduit à PG après que 3 parents aient été indignés lors d’une projection test à Sacramento”, a déclaré Gunn. «Le studio a décidé de suivre une voie plus familiale. Oui, la première note MPAA était R, mais ce n’est qu’à cause d’une blague stupide que la MPAA a été mal interprétée. Le langage et les blagues et les situations sexuelles ont été supprimés, y compris un baiser entre Daphné et Velma. Le clivage était terminé. Mais, heureusement, le pet est resté. “

Il a poursuivi: «Je pensais à l’époque que le changement de note était une erreur. J’avais l’impression que beaucoup d’adolescents sont sortis pour le premier film et n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient (et ne sont pas revenus pour la suite). Mais aujourd’hui, je ne sais pas. Beaucoup de jeunes enfants ont adoré ces films, ce qui est plutôt cool. De plus, pour mémoire, je doute que ces anciennes coupes existent toujours. »

Le film mettait en vedette Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard et Linda Cardellini en tant que membres humains du gang Scooby, retournant à l’action après deux ans de fermeture. Réalisé par Raja Gosnell, le film n’a pas été aimé par les critiques mais a rapporté 275,7 millions de dollars dans le monde. La suite, Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed, a également été un succès financier mais n’a pas répondu aux attentes du studio et la série a été abandonnée. Une version animée de la franchise, Scoob !, s’inclinera le 15 mai.