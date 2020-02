James Gunn explique pourquoi il pense que les personnages devraient mourir dans le MCU

James Gunn a un peu tué dans Guardians of the Galaxy, et a expliqué sur Twitter pourquoi il pensait qu’il était vital que la mort se produise dans le MCU. Gunn a tué Yondu dans Guardians of the Galaxy Vol. 2, à la consternation de certains fans. Bien sûr, c’est loin d’être la seule mort majeure dans le MCU au cours de la dernière année ou deux, avec Iron Man et Black Widow mourant dans Avengers: Fin de partie, et Gunn a répondu à un fan sur Twitter qui lui a demandé de ne tuer aucun personnage principal dans les prochains Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Gunn a publié:

Vous ne pensez donc pas que des personnages de films devraient mourir? Je ne suis pas d’accord. Je pense que les films nous aident à faire face à notre propre mortalité et à la mortalité de ceux que nous aimons, et voir qu’à travers l’objectif de l’histoire / fable / mythe est bénéfique pour les gens. https://t.co/txN7lR1Q7y

– James Gunn (@JamesGunn) 2 février 2020

Bien sûr, la mort n’est pas nécessairement un indicateur de la possibilité de revoir ces personnages. Le film solo de Black Widow sortira en mai et se déroule plus tôt dans le calendrier du MCU, après Captain America: Civil War. Des flashbacks, des séquences de rêve et un certain nombre de tels dispositifs de complot pourraient voir les personnages revenir sans être réellement ramenés d’entre les morts.

Gardiens de la Galaxie, Vol. 3 devrait commencer le tournage plus tard cette année.