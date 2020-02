James Gunn ne veut pas que Robert Downey Jr revienne en tant qu’Iron Man

Partager

Le réalisateur des films de Gardiens de la GalaxieJames Gunn n’a aucun intérêt à ramener Robert Downey Jr comme Iron Man.

Actuellement directeur James gunn est dans le meilleur moment de sa carrière, car il tourne le film Suicide Squad et fera ensuite la troisième partie de Gardiens de la Galaxie qui clôturera sa brillante trilogie au sein du Univers cinématographique Marvel. Quand un fan a demandé s’il ramènerait Robert Downey Jr comme Iron Man, sa réponse a été très directe.

“Non. Je pense que l’arc de Robert Downey Jr était super, et c’est un Iron Man incroyable. » Il a dit James gunn au fan

Il a également révélé pourquoi il avait choisi de faire Suicide Squad.

“Comme cela a été signalé à plusieurs reprises, DC Comics Il m’a proposé n’importe quel film que je voulais faire, y compris une sorte de film de Superman (pas spécifiquement Man of Steel 2) », a déclaré James Gunn. «J’ai choisi The Suicide Squad parce que c’est l’une de mes propriétés préférées au monde. C’est l’histoire que je voulais raconter plus que toute autre. »

Comme nous nous remettons encore du grand événement qui a eu lieu Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, il y a beaucoup de gens qui n’acceptent pas qu’on ne reverra plus Robert Downey Jr comme Iron Man. Mais Marvel Studios prévoit de se concentrer sur d’autres personnages et un jeune acteur pourrait prendre sa place, mais il ne sera pas ressuscité ou quelque chose comme ça.

Il y a aussi une rumeur selon laquelle Robert Downey Jr reviendra sous le nom de Tony Stark dans Veuve noire dans un petit caméo, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Alors que, James gunn continuer le tournage du film Suicide Squad qui sortira le 6 août 2021. Pour ce film, ils utiliseront des personnages de DC Comics de la version 2016 comme Harley quinn ou Drapeau de Rick, auquel de nombreux nouveaux seront ajoutés.

