James Gunn nomme 27 suites meilleures que les films originaux

Dans certains, cela réussit, mais il est clair que dans d’autres, cela ne marche pas. Nous vous laissons avec la liste des suites de James Gunn mieux que les films originaux.

James Gunn est actuellement au sommet de sa carrière, après avoir été licencié par Disney pour certains vieux tweets, sa carrière n’a pas stagné, car il a été signé pour réaliser le deuxième film de Suicide Squad (2021). Il a également été réadmis à Marvel et prépare déjà Gardiens de la Galaxie Vol 3. Comme il est un grand accro aux réseaux sociaux, il répond généralement à de nombreux fans, bien que les questions soient très folles. Maintenant, il a fait une liste de 27 meilleures suites que les films originaux. Pensez-vous qu’il a raison?

Toy Story 2

Le parrain II

Spider-man 2

Lieutenant corrompu

Terriblement mort

Shrek 2

Le chevalier noir

La petite amie de Frankenstein

Hellboy II

Mad Max 2, le guerrier de la route

La mort avait un prix

Paddington 2

X-Men 2

Star Wars: L’Empire contre-attaque

Star Trek: Khan’s Wrath

Superman ii

Batman revient

Gremlins 2

Blade II

La légende du combattant ivre

Desperado

Blade Runner 2049

Harry fort

Destination finale 2

Captain America: le soldat de l’hiver

Swordsman II

PD: C’est un fait incontestable Alien et Aliens: Le retour, ce sont les mêmes.

Êtes-vous d’accord avec sa liste de suites mieux que les films originaux de James Gunn? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Penserez-vous la même chose à propos de vos propres emplois?

James Gunn est responsable des films de l’univers cinématographique Marvel Gardiens de la Galaxie (2014) et Gardiens de la Galaxie Vol.2, il y a donc beaucoup de gens qui sont sûrs de mettre la suite au-dessus de l’original, car elle a plus d’humour et aussi beaucoup plus d’action.

Ce qui est clair, c’est qu’il a quitté le niveau très haut avec les deux premiers films de ce groupe de super-héros Marvel. Par conséquent, vous devrez effectuer un gros versement pour clôturer la trilogie.

