James Gunn nomme le meilleur personnage de Marvel pour la quarantaine

Le directeur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, révèle avec quel personnage de Marvel il aimerait passer du temps pendant une quarantaine.

James Gunn est actuellement à la maison pour monter son dernier film, le nouvel épisode de Suicide Squad de DC Comics, qu’il a heureusement terminé de filmer avant que les problèmes de coronavirus ne commencent à fermer toutes les productions. Cependant, il a le temps d’utiliser les réseaux sociaux avec ses followers et encourage tout le monde à dire un personnage Marvel à mettre en quarantaine.

Curieusement, aucun des Gardiens de la Galaxie n’est dans leur choix, c’est peut-être parce qu’ils travaillent mieux ensemble, donc choisir un seul n’est pas si facile.

Le réalisateur a donc choisi Jarvis, ce qui signifie qu’il préfère un majordome virtuel à un héros dans sa maison.

Jarvis a une histoire très intéressante à UCM.

Bien qu’il ne semble pas que Jarvis soit un personnage Marvel très important. Dans ses premières interventions, c’est une intelligence artificielle qui a servi Tony Stark. Grâce à lui, il a pu améliorer son costume et ses capacités de super-héros. Mais dans Avengers: Age of Ultron (2015), il est allé plus loin et est devenu Vision grâce à Mind Stone. Il est tombé amoureux de la sorcière écarlate et est mort aux mains de Thanos dans Infinity War (2018). Depuis, nous ne l’avons plus revu, mais nous savons qu’il fera partie de la série de la plateforme de streaming Disney + intitulée WandaVision. Où les deux héros semblent vivre dans des séries télévisées différentes.

Comment reviendra-t-il? C’est quelque chose que nous ne savons pas, mais il est supposé qu’ils ont pu faire une copie de leur âme / esprit / conscience à Wakanda avant d’en avoir fini.

Êtes-vous d’accord avec James Gunn? Choisiriez-vous Jarvis comme le meilleur personnage Marvel à mettre en quarantaine? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.