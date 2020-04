James Gunn partage le Awesome Mix

Il est de notoriété publique que la bande originale des Gardiens de la Galaxie est fascinante. A cette occasion, le réalisateur James Gunn a partagé sur ses réseaux sociaux quelques chansons du Awesome Mix.

Sans aucun doute, la sélection musicale de Gardiens de la Galaxie dans l’une des meilleures choses à la fois du premier versement et du second. Non seulement parce que les chansons sélectionnées pour faire partie des deux films sont de bonnes chansons, mais aussi parce que leur intégration dans l’histoire a une grande intrigue derrière elle. Peter (Chris Pratt) se souvient de sa mère, décédée alors qu’il était enfant, à travers les cassettes qu’elle avait l’habitude d’enregistrer pour lui. De cette façon, le Mélange génial la vie du protagoniste est remplie de joie et maintenant, grâce à James Gunn, aussi le nôtre.

Le réalisateur et scénariste des deux épisodes de Marvel, qui prépare le troisième film, a déjà révélé qu’en ce moment il n’était pas prévu de réaliser un quatrième épisode. Pendant, James Gunn Il voulait faire plaisir aux fans en partageant une liste de lecture où vous pouvez profiter de toutes ces chansons que Star-Lord aime tant mais que nous n’avons jamais pu entendre dans les films.

Ainsi, le réalisateur a publié sur Twitter: «Une partie de la liste complète des chansons préférées de Meredith Quill qui ont été prises en compte pour les bandes sonores des Gardiens du Galaxy Vol 1 & 2. Je ne promets pas que je n’utiliserai pas ces thèmes dans les futurs films mais je pense que nous pourrions tous utiliser un peu de joie pour passer par la quarantaine“

Une partie de la liste principale des chansons préférées de Meredith Quill que j’ai considérées pour les bandes sonores des Gardiens du Galaxy Vol 1 & 2. Je ne promets pas que je ne les utiliserai pas dans les futurs films, mais nous pourrions tous utiliser une certaine joie pendant notre temps en quarantaine. ❤️ https://t.co/ofiKPXqGN4 – James Gunn (@JamesGunn) 20 avril 2020

Humeur en quarantaine

Les chansons sélectionnées de Guardians of the Galaxy de James Gunn incluent «You Make Me Feel Like Dancing» de Leo Sayer, «Cruel to Be Kind» de Nick Lowe, la version Three Dog Night de «Mama Told Me (Not à venir) ‘ou’ Satellite of Love ‘de Lou Reed, bien des rythmes des années 60 et 70 très en phase avec des thèmes comme celui-ci Venez et obtenez votre amour “ avec lequel Peter marque une danse avec lecture incluse dans l’intro du film original.