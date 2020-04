James Gunn partage l’intrigue de Scooby-Doo 3 qui n’a jamais existé

Partager

Bien que James Gunn soit célèbre pour les films des Gardiens de la Galaxie, il allait également gérer l’histoire de Scooby-Doo 3.

Actuellement James Gunn Il est au sommet de sa carrière, en 2021, il sortira un nouveau film de Suicide Squad et travaille déjà sur le troisième opus de Guardians of the Galaxy. Mais il faut se rappeler que dans sa filmographie, il y a des films mineurs comme Slither: La peste (2006) ou Super (2010 – fortement recommandé), mais il allait également être en charge du script pour Scooby-Doo 3, puisqu’il a écrit les deux premiers versements.

Le directeur James Gunn Il est très actif sur les réseaux sociaux et lorsqu’un utilisateur de Twitter lui a demandé de quoi il s’agissait Scooby-Doo 3 voici comment il a répondu:

“Le gang d’investigation est embauché par un peuple écossais qui se plaint que des monstres les tourmentent, mais nous avons découvert que les monstres du film sont en fait des victimes et Scooby et Shaggy doivent accepter leurs propres préjugés et systèmes de croyances étroits. (Oui, vraiment!)”.

Histoire typique de la saga des chercheurs adolescents où rien n’est ce qu’il semble. Les deux premiers versements ont permis de recueillir respectivement 275 et 181 millions de dollars. Il est donc normal qu’on ait toujours pensé qu’ils pourraient faire une troisième livraison.

De toute évidence, le réalisateur aime les films d’équipe.

Si James Gunn a prouvé quelque chose, c’est qu’il aime rassembler beaucoup de personnages différents qui doivent s’unir pour le même objectif. Dans Scooby-Doo 3, ils devraient enquêter sur un mystère, mais dans Guardians of the Galaxy, ils doivent sauver la pierre d’infini, tandis que Suicide Squad ne sait toujours pas ce qui va se passer, mais ce sera sûrement similaire. Bien que cette fois, il ait utilisé un tas de méchants de DC Comics.

Souhaitez-vous qu’ils aient fait Scooby-Doo 3? Certes, ils s’adressaient à un public jeune-adolescent mais avaient leur point de grâce.

