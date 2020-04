James Gunn révèle qui est son personnage préféré

Partager

The Suicide Squad est le prochain film que DC Extended Universe aura dans les salles, avec James Gunn à la barre. Récemment, le réalisateur a révélé quel était son personnage préféré.

Il parait, Harley quinn est le personnage préféré de beaucoup … y compris lui-même James Gunn. Le directeur, qui était en charge de la nouvelle The Suicide Squad, Il a déjà démontré à plusieurs reprises l’affection qu’il a pour le personnage joué par Margot Robbie. Récemment, le réalisateur a osé dire que c’était son préféré. Verrons-nous beaucoup d’elle dans ce nouveau film?

N’oubliez pas que Harley quinn conquis le public avec Suicide Squad. De cette façon, le personnage était le plus remarquable dans le film très critiqué David hier. Malgré cela, il y a des fans qui se plaignent toujours de la représentation sexuelle que l’anti-héroïne a reçue. Ensuite, le personnage de Margot Robbie il avait son propre film, Oiseaux de proie, où nous avons vu une Harley très puissante mais malheureusement elle n’a pas réussi au box-office.

Un personnage qui va loin

The Suicide Squad Cela semble être l’occasion idéale pour Harley Quinn de reconquérir le cœur des fans de DC Extended Universe, ce qui ne sera sans aucun doute possible que grâce à James Gunn. Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, le réalisateur a révélé que s’il devait choisir entre Joker et son partenaire criminel, il resterait définitivement avec l’ancien psychiatre.

James Gunn, le réalisateur de Guardians of the Galaxy, a avoué que Harley était l’un des personnages qu’il aimait le plus écrire, car son histoire et sa personnalité étaient déjà bien définies dans les bandes dessinées: “Oh, j’aime le Joker, mais Harley est l’un des mes personnages préférés que j’ai écrits. En fait, c’est probablement mon personnage de bande dessinée préféré dont la personnalité était bien définie avant de l’écrire pour l’écran. Elle est un partenaire incroyable pour écrire ses actions et dialogues fous. Ai-je déjà dit que je l’aime? “

Dans ce nouveau film de L’équipe de suicide, Harley Quinn Il sera présenté comme une version plus fidèle de ce que nous avons vu dans la série animée.

