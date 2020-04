James Gunn taquine les Gardiens de la Galaxie Awesome Mix Vol.3

L’un des mérites du réalisateur mélomane était de nous faire participer à l’enthousiasme de Peter Quill à chaque fois qu’il écoutait sa précieuse collection musicale. La bande originale de la saga des Gardiens de la Galaxie se compose essentiellement des chansons préférées de Meredith Quill, mère de Star-Lord, et dont elle a hérité sa progéniture avant de mourir. Maintenant, c’est le même James Gunn qui a décidé de partager une version mise à jour de ce répertoire éclectique.

Ce lundi, sur Instagram, le cinéaste de 53 ans a annoncé avoir ajouté le “Amazing Mix par Meredith Quill” à votre compte Spotify. En outre, il précise que ce sont des chansons qui ont été prises en compte pour le premier et le deuxième épisode de Guardians of the Galaxy … et quelques autres.

“Certaines de ces chansons sont presque arrivées dans le film (She’s Gone) et d’autres que j’ai toujours voulu utiliser, mais je n’ai jamais pu trouver le bon endroit pour elles”, écrit Gunn. «En tout cas, je n’ai jamais eu l’intention de partager ces chansons, car je pourrais les utiliser dans de futurs films. Mais je pense que la nécessité pour nous tous d’avoir de la joie en ces temps difficiles dépasse tout cela. »

Cette playlist (écoutez-la ici) se compose de 64 chansons dont pas peu d’auditeurs éveilleront un sentiment de nostalgie. Parmi les artistes qui ont accompagné Gunn lors de son incursion dans le MCU, et qui figurent dans une telle liste, figurent David Bowie, Stevie merveille, Barry White, T. Rex, Orchestre de lumière électrique y Nuit des trois chiens.

En couverture de la bande sonore mise à jour, nous voyons une photo de Guardians of the Galaxy Vol.2 (2017). Correspondant à un flash-back, il s’agit d’un cliché zénithal du petit Peter Quill en compagnie de sa mère, allongé sur l’herbe et écoutant de la musique à travers un baladeur classique.

Partagez-vous également les goûts de Meredith Quill? Laquelle de ces chansons ajouterait à vos propres “mélanges incroyables”?

Pour nous aider à faire face à la quarantaine, James Gunn a récemment recommandé certains de ses films préférés dans le genre action. Venez ici pour la note complète.