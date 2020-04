James Gunn taquine les plans de Rocket dans Guardians of the Galaxy Vol. 3

L’écrivain-réalisateur des Gardiens de la Galaxie James Gunn a dévoilé de nouveaux détails pour le troisième volet prévu de la série de films cette semaine sur son compte Twitter. Gunn est attaché à revenir pour écrire et réaliser le troisième film après avoir terminé le travail sur The Suicide Squad pour DC Entertainment et Warner Bros.

En réponse à une question des fans sur Twitter si l’origine de Rocket ferait partie de Guardians of the Galaxy Vol. 3, Gunn a déclaré: «Je dirai simplement que Rocket est une grande partie de ce qui se passera à l’avenir – et beaucoup de ces choses (comme les cicatrices que nous allons voir sur son dos) mettent en place ce que j’ai été la planification de Rocket tout au long. #QuarantineWatchParty #GotG ”

Lorsqu’un autre fan a interrogé Gunn sur les cicatrices et les implants cybernétiques sur le dos de Rocket, Gunn a expliqué plus loin: «Une partie de la cybernétique a apparemment été douloureusement placée dans son corps. Un de mes moments préférés dans le film. La solitude et la désaffection de Rocket sont au centre de la franchise pour moi. #QuarantineWatchParty #GotG. “

Gardiens de la Galaxie Vol. 3 n’a pas encore de date de sortie officielle, donc les fans devront probablement attendre encore un peu pour voir la dernière suite.

Mon moment préféré dans le film. Je pleure chaque fois que je le vois (je suis en larmes maintenant). C’est probablement la première fois que Rocket éprouve de la tendresse physique dans sa vie et la façon dont il s’enfonce et l’accepte me tue et me fait aimer Drax. #QuarantineWatchParty #gotg pic.twitter.com/w5HyQ23WQm

