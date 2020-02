James Gunn termine la production de l’équipe de suicide

The Suicide Squad de James Gunn est officiellement en boîte, le scénariste-réalisateur ayant annoncé la fin du tournage. Gunn a posté sur Instagram pour annoncer la fin de la production de la suite, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Dans le post, Gunn explique comment le processus de production a été difficile en raison de pertes personnelles et ajoute: «Ce fut une période difficile, difficile dans ma vie et pourtant la plus épanouissante que j’ai jamais eu à faire un film. Le professionnalisme, le talent, la compassion et la gentillesse de ce casting et de cette équipe m’ont inspiré chaque jour. »

Le film met en vedette Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Viola Davis, Idris Elba, John Cena, Nathan Fillion, David Dastmalchian, Michael Rooker, Storm Reid, Taika Waititi, Peter Capaldi et plus encore. Une version différente de la franchise qui fait suite à Suicide Squad, elle ouvre le 6 août 2021.