James Jude Courtney dit que Halloween Kills est «Halloween On Speed»

James Jude Courtney reprend le rôle de Michael Myers dans Halloween Kills, et il dit que la volonté du film est un peu plus intense que la précédente. Courtney est apparu sur Pop Culture With Pat (par Bloody Disgusting) et a discuté de la progression de l’humeur dans la suite, qui, selon lui, a augmenté les enjeux.

“Nous devons faire la progression naturelle de 1978 à 2018 vers Halloween Kills – la mise a augmenté”, a déclaré Courtney. «La bombe à retardement doit être plus intense. Sinon, nous faisons juste ce que nous avons fait avant … Nous avons augmenté le volume de celui-ci. Nous avons progressé jusque tard dans la nuit, et maintenant que tout le monde se rend compte de l’enjeu… ça atteint la tête. Ses [the 2018 film] sur la vitesse. “

L’interview complète est ci-dessous. Halloween Kills sort le 16 octobre et met en vedette Jamie Lee Curtis comme Laurie Strode, Andi Matichak comme Allyson, Judy Greer comme Karen, Dylan Arnold comme Cameron Elam, Victoria Paige Watkins comme Christy, Kyle Richards comme Lindsey Wallace, Nancy Stephens comme infirmière Marion, Charles Cyphers comme Leigh Brackett, Anthony Michael Hall comme Tommy Doyle, Robert Longstreet comme Lonnie Elam, James Jude Courtney et Nick Castle comme Michael Myers.