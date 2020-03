James Mangold dément les rumeurs d’adresse

Le Mandalorian prépare sa deuxième saison, après l’énorme succès qui fut le premier à Disney +. Récemment, il avait été dit que James Mangold, directeur de Logan, allait réaliser certains épisodes mais il l’a démenti.

Tandis que Le Mandalorien En préparation de sa deuxième saison, les pages Internet commencent à filtrer les rumeurs sur les événements possibles qui pourraient se produire dans la série. Au début de la semaine, il a été signalé que le deuxième épisode avait ajouté de grands réalisateurs et l’un d’eux était James Mangold

Selon le podcast spécialisé dans Star wars, Black Series Rebels, les cinéastes James Mangold et Robert Rodriguez ils avaient été embauchés pour la deuxième saison tandis que l’actrice et réalisatrice Bryce Dallas Howard Je répéterais après avoir réalisé le chapitre quatre de la première saison. C’est alors que le père du réalisateur (Ron Howard) a mis en évidence un tweet d’IGN partageant cette information, quelque chose que le directeur de Logan.

Salut Ron. Je suis tellement content s’il est vrai que Bryce dirige une autre partie de Mandalorian, mais je peux vous dire que ce n’est pas vrai pour moi. Ne pas le faire, je n’en ai jamais discuté. Et je suggère aux fans de regarder qui “rapporte” cela et de noter que ces sites présentent la conjecture comme un fait.

– Mangold (@ mang0ld) 29 février 2020

“Salut Ron. Je suis très content s’il est vrai que Bryce dirigera un autre chapitre de The Mandalorian, mais je peux vous dire que ce n’est pas vrai pour moi. Je ne vais pas le faire, je n’en ai jamais discuté et je suggère aux fans d’observer qui «informe» cela et de noter que ces sites présentent des conjectures comme un fait», A répondu James Mangold. «Je ne dois pas expliquer les choses aux« journalistes », mais une source n’est pas un autre site de ragots sans source. Une source est, vous savez, une source. Quelqu’un qui sait quelque chose », a conclu le réalisateur à travers deux tweets.

Ce n’est pas le projet sur lequel vous travaillez

Pour sa part, Taika Waititi (réalisateur du dernier épisode de The Mandalorian à ce jour), en a profité pour plaisanter avec James Mangold à propos de cette rumeur: «Ne mentez pas James. Soyez fier de votre spécial Mandala de Noël. ” Malgré cela, il semble que le réalisateur sera très occupé peu de temps après s’être informé qu’il est le favori à remplacer Steven Spielberg dans Indiana Jones 5.

