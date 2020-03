James Marsden, prêt à jouer le protagoniste Stu Redman dans le nouveau Stephen King’s Le stand La mini-série télévisée la compare à l’épidémie réelle de coronavirus. L’histoire de la culture pop regorge de films et d’émissions de télévision qui dépeignent une sorte de maladie à action rapide qui parvient à se propager facilement parmi la population humaine. Parfois, cette maladie est maîtrisée avec succès avant de causer trop de dommages, mais d’autres fois, les choses se détériorent suffisamment pour provoquer un changement des proportions apocalyptiques.

Peut-être que l’histoire la plus célèbre concernant ce dernier type de peste est King’s The Stand, un butoir de porte d’un roman qui raconte l’histoire de Captain Trips, une version avancée et folle de la grippe qui est si brutalement efficace qu’il ne faut que quelques mois pour mettre la population de la Terre à genoux. Pour compliquer les choses, l’élément surnaturel de l’histoire, dans lequel les “bonnes” personnes sont obligées du côté de la pieuse Mère Abigail, et les “mauvaises” personnes sont prises sous le commandement de Randall Flagg, un ancien ennemi semblable à un démon.

Le stand a été mémorablement adapté comme une mini-série télévisée de 8 heures en 1994 pour ABC, qui présentait de nombreux acteurs reconnaissables. Bientôt, CBS All Access lancera sa mini-série en streaming Stand, une réadaptation du livre massif de King, qui devrait durer 10 heures. Lors d’une récente apparition sur le podcast The Big Ticket, Marsden a été interrogé sur le nouveau stand et ses parallèles potentiels avec l’épidémie actuelle de coronavirus préoccupant le monde. Voici ce qu’il avait à dire.

James Marsden du stand discute des parallèles avec l’épidémie de coronavirus

“Ce serait une ironie cruelle si The Stand se produit avant la sortie de The Stand.”

“J’espère que nous nous en occuperons avant qu’il n’atteigne les proportions catastrophiques qu’il a dans The Stand.”

“C’est une étrange sorte d’univers parallèle intéressant. Il y a des scènes au début de” The Stand “où dès que vous voyez quelqu’un qui a l’air d’éternuer ou de tousser dans son bras, vos yeux – les yeux de tout le monde dans la pièce – les fléchettes vers eux. Je le vois en public maintenant, et tout le monde s’éloigne de la personne. C’est fou. Nous sommes en pleine panique en ce moment. “

Dans l’adaptation de The Stand par CBS All Access, James Marsden reprend le rôle de Stu Redman (joué pour la première fois par Gary Sinise), un col bleu qui devient un leader improbable une fois la fin des temps commencée. La nouvelle mini-série est en cours de tournage, et comme il ressort des citations de Marsden ci-dessus, les personnes impliquées dans la production sont très conscientes de l’ironie et du moment étrange de raconter cette histoire quand un virus très contagieux continue de se propager dans le monde entier.

Le Stand serait en ligne pour une sortie en 2020, bien que Marsden prévienne les fans de l’attendre bientôt, car ni CBS ni le casting et l’équipe ne veulent qu’il apparaisse comme s’ils essayaient de tirer parti des similitudes entre Captain Trips et le Coronavirus. De toute évidence, si le Coronavirus s’aggrave aux États-Unis, il y aura des choses bien plus importantes à s’inquiéter que la première d’une nouvelle émission de télévision. Espérons que les gouvernements du monde parviennent à maîtriser le coronavirus avant ses parallèles avec Le stand devenir encore plus alarmant.

