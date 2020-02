James Marsden serait prêt à reprendre des cyclopes dans le MCU

James Marsden est connu des fans de bandes dessinées comme la version originale du film en direct de Cyclops via X-Men, et c’est un rôle qu’il ne voudrait pas reprendre. Marsden s’est entretenu avec . pour la promotion de Sonic the Hedgehog, qui sort cette semaine, et on lui a demandé s’il serait intéressé à reprendre le rôle maintenant que Marvel amène les X-Men dans le MCU.

“Grande question”, a déclaré Marsden. «Je veux dire, je regarde ces trois films dans lesquels j’étais, et c’est devenu une partie énorme de ma vie. C’était une famille, tous. Et j’étais très reconnaissant aussi. Comme, cela fait 40 ans à l’époque de la trame de fond et des personnages emblématiques, des personnages bien-aimés. Donc, je serais idiot de dire non à ça. Bien sûr, je le ferais. Qui sait où va cet univers? Feige est toujours un de mes amis, et nous parlons de temps en temps. Mais vous ne savez pas où ça va aller. En ce moment, c’est avec tous les jeunes; tous les gamins. Mais je ne serais jamais opposé à y revenir. Je tiens une place spéciale dans mon cœur pour cette expérience. »

Marsden a joué Cyclope dans les trois premiers films X-Men ainsi que dans une apparition dans X-Men: Days of Future Past. Tye Sheridan a joué le rôle dans X-Men: Apocalypse et X-Men: Dark Phoenix. Il n’y a aucune confirmation du moment où Marvel peut introduire les mutants dans le MCU, bien qu’il ne soit pas prévu pour le moment pendant la phase quatre, qui traverse Thor: Love and Thunder en novembre 2021.