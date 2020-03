James Wan produit un nouveau thriller d’horreur inspiré des monstres pour Universal Pictures

Le Hollywood Reporter a révélé que le cinéaste superstar James Wan (Saw, Aquaman) développe un nouveau film monstre pour la gamme Universal Monsters pour le studio. Robbie Thompson (Supernatural) est en train d’écrire le script du thriller d’horreur, qui est toujours sans titre.

Des sources de THR ont déclaré que l’histoire s’inspire de l’héritage classique d’Universal Monster et comportera une version «moderne». L’histoire suit un groupe d’adolescents qui découvrent que leur voisin est en train de construire un monstre dans leur sous-sol, et le monstre finit par se détacher. Le concept rappelle quelque peu Frankenstein de Mary Shelley, bien que ce titre ne soit pas mentionné dans l’article.

Actuellement, James Wan est attaché pour produire le projet sous sa bannière Atomic Monster. Le projet sort des talons du fort week-end d’ouverture au box-office pour The Invisible Man d’Universal, qui a été écrit et réalisé par Leigh Whannell. Whannell a collaboré dans le passé avec Wan pour la franchise Saw et Insidious. The Invisible Man a tiré un impressionnant 28 millions de dollars pour son week-end d’ouverture sur un budget de 7 millions de dollars.

Il s’agit du dernier projet de la société de production de Wan, qui travaille également sur un nouveau thriller appelé Malignant, qui a été réalisé par Wan et devrait sortir plus tard ce 14 août. Atomic Monster travaille également sur un nouvel épisode pour la franchise The Conjuring appelé The Devil Made Me Do It, qui devrait sortir le 11 septembre. De plus, Wan et Atomic Monster produiront un nouveau film en direct Mortal Kombat qui doit arriver le 15 janvier 20201.