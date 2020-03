Jamie Foxx dirigera un drame basé sur la foi «Quand nous prions» pour Cinema Libre Studio – Blackfilm

La date limite rapporte que le lauréat d’un Oscar Jamie Foxx a signé pour diriger Quand nous prions, un long métrage confessionnel de Cinema Libre Studio et Fight to Fame Films basé à Hong Kong. Foxx a co-écrit le script avec Donald Ray «Speedy» Caldwell. La photo marque la deuxième sortie de Foxx en tant que réalisateur après son premier film, Week-end All-Star.

L’intrigue concerne deux frères qui deviennent pasteurs dans différentes églises de la même communauté. Un frère transforme son église en une congrégation moderne et de haute technologie qui utilise des appareils numériques et des guichets automatiques. L’autre frère suit un chemin plus humble mais trouve bientôt son église en déclin et a besoin d’aide financière.

La production commencera quelque temps avant la fin de l’année. Cinema Libre Studio produira en collaboration avec Fight to Fame Films, qui financera la photo pour un budget inférieur à 5 millions de dollars.

Foxx sort d’une performance acclamée par la critique dans le drame juridique de Warner Bros, Just Mercy contraire Michael B. Jordan et Brie Larson et réalisé par Destin Cretton. Ensuite, il peut être entendu dans le premier film d’animation dirigé par un personnage noir de Disney / Pixar, Âme, qui devrait actuellement sortir en salles le 19 juin.