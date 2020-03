Jamie Foxx réalise son deuxième projet avec ‘When We Pray’

Tel que rapporté par Deadline, le lauréat d’un Oscar Jamie Foxx (‘Ray’) réalisant un nouveau projet intitulé«Quand nous prions», un drame qui aura la foi comme axe central. Ce sera le deuxième film en tant que réalisateur de Foxx, qui présente actuellement la post-production “ All-Star Weekend ”, avec Robert Downey Jr., Gerard Butler, Benicio Del Toroy et Foxx lui-même, entre autres.

L’intrigue est centrée sur deux frères qui deviennent pasteurs dans différentes églises de la même communauté. L’un d’eux dirige son église comme une congrégation moderne et de haute technologie qui utilise des appareils numériques et des distributeurs automatiques de billets. L’autre frère, qui suit un chemin plus humble, se rend vite compte que son église est en déclin et qu’il a besoin d’une aide financière.

La production devrait commencer avant la fin de l’année, avec un budget d’environ 5 millions de dollars. En plus de prêter sa voix à la version originale de ‘Soul’ (sortie le 19 juin), l’acteur a pour dernier projet ‘Question of Justice’, un film basé sur des faits réels tiré d’un roman de Bryan Stevenson.

‘When We Pray’ atteint les mains de Cinema Libre Studio et de Light to Fame Films, basé à Hong Kong.