Jamie Foxx toujours à bord pour un prochain remake

Jamie Foxx joue toujours dans Frayer malgré les récentes rumeurs. Todd McFarlane a aidé à créer l’un des méchants les plus célèbres de Spider-Man, Venom, dans les années 80, mais dans les années 90, il a créé un personnage tout aussi populaire: Spawn. Spawn est apparu pour la première fois en 1992 et cinq ans plus tard, New Line Cinema a misé sur la popularité du personnage et a réalisé le premier film Spawn avec Michael Jai White. Maintenant, plus de 20 ans plus tard, McFarlane essaie toujours de faire le deuxième film.

Des rumeurs sur la suite ou le redémarrage de Spawn ont été répandues pendant plus d’une décennie, mais le redémarrage a finalement commencé à gagner du terrain en 2017 lorsqu’il a été annoncé que Jason Blum produisait Spawn avec Mcfarlane à bord pour être le réalisateur et écrivain du film. L’année suivante, Jamie Foxx a été confirmé comme Spawn, ayant été intéressé par le rôle depuis 2013. Récemment cependant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Foxx a quitté le projet après que McFarlane a déclaré qu’un “gars primé par l’académie” avait abandonné le film, mais cela ne semble pas être le cas.

Selon Comicbook, Foxx n’était pas le lauréat d’un Academy Award auquel McFarlane faisait référence, mais plutôt un écrivain qui avait travaillé sur le projet. À ce stade, il n’a pas été annoncé qui est l’auteur, car McFarlane a été le seul écrivain confirmé sur le film jusqu’à présent.

Bien que le film soit en développement depuis des années, McFarlane a gardé ses fans au courant de ce qui se passait avec Spawn. McFarlane n’a cessé de publier sur les réseaux sociaux l’état du film, la dernière mise à jour étant une assurance que Spawn sera classé R. Blumhouse semble également prendre une page de Warner Bros.Joker en accordant à Spawn un petit budget. L’histoire de Spawn est inconnue pour le moment malgré le fait que McFarlane ait un script, mais il a été confirmé que Spawn ne serait pas une histoire d’origine et que Jeremy Renner pourrait jouer Twitch Williams.

Si les rumeurs sur le départ de Foxx avaient été vraies, cela aurait été un coup dur pour le film. Le casting de Foxx dans le rôle d’Al Simmons a suscité beaucoup d’intérêt pour le film, surtout depuis qu’il a remporté un Oscar. McFarlane est déterminé à faire correctement le redémarrage de Spawn, donc si Foxx devait abandonner, il y avait de fortes chances que le film soit retardé encore plus longtemps jusqu’à ce que McFarlane trouve un autre acteur qu’il aimait. Frayer est toujours sans date de sortie, mais le développement se poursuivra cette année.

