Jamie Lee Curtis pourrait être dans la deuxième saison

Depuis la première de leur premier lot d’épisodes, The Mandalorian devait être un succès. Et il en fut ainsi. La série Star Wars a rapidement renouvelé pour une deuxième saison, et les rumeurs de nouvelles signatures de castes augmentent. Maintenant, Jamie Lee Curtis a rejoint.

La deuxième saison de Le Mandalorien Il est prévu pour octobre 2020. De toute évidence, cette deuxième série d’épisodes jouera à nouveau Pedro Pascal et le charismatique Baby Yoda, et peut être officiellement vu par Disney +. Alors que les fans attendent avec impatience le lancement du deuxième opus, les médias répandent de nouvelles rumeurs sur la signature. Est-ce que cela ajoute Jamie Lee Curtis?

Oui, tout comme vous lisez. La dernière rumeur circulant sur les réseaux sociaux à propos de The Mandalorian est liée à Jamie Lee Curtis. Les informations proviennent de sources qui affirment avoir vu l’actrice californienne sur le tournage de la série. La source note que Curtis visite le plateau de nombreuses fois, laissant entendre qu’il pourrait avoir un rôle dans la série originale Disney +.

Du cinéma d’horreur à une série intergalactique

La carrière cinématographique de Jamie Lee Curtis C’est vaste et étendu, mais la première chose est de souligner ses rôles dans des films d’horreur mythiques comme la saga. Halloween, À commencer par ce premier épisode du génie John Carpenter en ’78.

Sans aucun doute, Le Mandalorien présente l’esthétique et l’action les plus classiques de l’universStar wars en courts chapitres pleins de blasters et l’héroïsme représenté par le personnage qu’il joue Pedro Pascal. La première saison, il a présenté un casting dans lequel ils l’ont accompagné Gina Carano, Carl Weathers, Taika Waititi, Nick Nolte, Werner Herzog, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Mark Boone Junior, Richard Ayoade et Ming-Na Wen, entre autres. Et apparemment, le deuxième versement comprendra Ashoka Tano, et nous savons déjà qui va l’interpréter.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.