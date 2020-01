Jared Harris révèle si son personnage est le docteur Octopus

Morbius Il a sorti sa première bande-annonce il y a quelques jours et les fans sont impatients de voir ce qui se passe avec ce film. Au milieu de l’attente, Jared Harris a finalement révélé si son personnage est ou non le Docteur Octopus



Depuis le premier trailer de Morbius, les fans ont pu voir comment Sony a commencé à créer son propre bataillon de super-héros avec l’univers étendu de Spider-man. Au milieu de l’attente et de l’anxiété, beaucoup se demandent si Jared Harris interprètera Docteur Octopus ou ce qui va arriver.

Dans l’aperçu publié il y a quelques jours, nous avons découvert comment le personnage joué par Jared Leto il a rejoint le monde capitaine du Spider-man de Tom Holland et les différents méchants (The Vulture, Venom et Carnage). Sans aucun doute, le grand moment du teaser de Morbius atteint la fin lorsque Michael Keaton revenir à l’univers Marvel redonner vie à la Vautour

Ce détail et l’apparition d’un graffiti de Spider-man (avec le mot “meurtrier” ci-dessus) dans l’une des rues qui Jared Letoont confirmé que Morbius sera étroitement lié à ce que dit déjà le jeune homme Peter Parker du retour à la maison et loin de chez eux.

Le docteur Octopus sera-t-il là?

Ces détails dans la bande-annonce de Morbius, de nombreux fans ont commencé à créer des théories sur le caractère sans nom de Jared Harris L’acteur de Tchernobyl Il se découvre comme le mentor de Morbius dans cette percée, mais les fans ont pensé qu’il y avait autre chose derrière cet homme mystérieux. Tous ces détails ont conduit à la conclusion que Harris est en réalité Otto Octavius, c’est-à-dire le célèbre Docteur Octopus.

Mais lors de l’acte, le syndicat récompense l’interprète de Morbius Il a décidé de dire toute la vérité: “Non, j’adore l’imagination des fans, c’est excitant pour moi de penser à l’imagination des fans.” Mais non, ce n’est pas le docteur Octopus », a expliqué Jared Harris à Variety.

Sans aucun doute, il aurait été intéressant pour un acteur de niveau Harris de donner vie au Docteur, mais une autre des théories clarifierait que Harris pourrait être Emil Nikos, ami d’enfance de Morbius Dans les bandes dessinées.

Article précédentMerci à Baby Yoda, Disney + a avancé sa date de sortie en Espagne

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.