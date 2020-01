Jared Leto est le vampire vivant. Première bande-annonce de «Morbius»!

Dangereusement malade d’un trouble sanguin étrange et déterminé à sauver d’autres personnes souffrant du même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui semble au premier abord être un succès radical, se révèle bientôt comme un remède potentiellement pire que la maladie.

Sony Pictures a publié via IGN la première bande-annonce de ‘Morbius‘, un film réalisé par Daniel Espinosa (‘ The Guest ‘,’ Life (Life) ‘) dans lequel Jared Leto incarne le célèbre antagoniste de Spider-Man créé par Roy Thomas et Gil Kane au début des années 1970.

Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson terminent officiellement la distribution principale de ce film, autour de “l’un des personnages les plus captivants et les plus conflictuels de Marvel”, qui sortira en salles en Espagne et aux États-Unis. United le 31 juillet prochain.

Pd. La bande-annonce apporte un caméo intéressant. Juste au bout de la bande-annonce …

