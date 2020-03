Jared Leto ne connaissait pas l’existence du coronavirus

Le coronavirus s’est propagé à différentes parties du monde. Les citoyens doivent mettre en quarantaine et les médias et les réseaux sociaux ne cessent d’en parler. Malgré tout, Jared Leto n’avait pas la moindre idée de l’existence de ce virus.

S’il y a quelqu’un dans l’industrie hollywoodienne qui ne sait peut-être rien du coronavirus, c’est sans aucun doute Jared Leto. L’acteur et chanteur a récemment publié un fil sur Twitter, où il a expliqué qu’il n’était pas au courant de la crise que le monde traverse actuellement en raison de ce virus. La raison en est qu’il était dans une retraite spirituelle où le téléphone portable ne pouvait pas être utilisé.

“Wow. Il y a 12 jours, j’ai commencé une méditation silencieuse dans le désert. Nous étions totalement isolés. Pas de téléphone, pas de communication, etc. Nous n’avions aucune idée de ce qui se passait à l’extérieur de l’établissement “, a expliqué Jared Leto sur son profil Twitter.

«Je suis sorti hier dans un monde très différent. Celui qui a été changé pour toujours. Époustouflant au moins. Je reçois des messages de mes amis et de ma famille du monde entier et je rattrape ce qui se passe », a-t-il ajouté, puis a conclu en disant:« J’espère que vous et les vôtres allez bien. J’envoie de l’énergie positive à tout le monde. Reste à l’intérieur. Restez en sécurité. “

Bien sûr, mars est un mois très impressionnant pour Jared Leto. Il a lui-même révélé que pendant la première semaine de mars, il avait presque perdu la vie en grimpant et, moins de deux semaines plus tard, il était rentré chez lui et avait découvert qu’une pandémie mondiale menaçait l’humanité.

Jared Leto a également en attente la première de son prochain projet Morbius, prévue pour le 31 juillet et qu’à l’heure actuelle il n’a pas subi de modifications par le Coronavirus.

Le caractère de Morbius né dans les bandes dessinées de Spider-man en tant que méchant, bien que cette fois il sera l’anti-héros protagoniste, dans le style de Venin de Tom hardy. Daniel Espinosa dirige cette histoire sur un scientifique qui souffre d’une étrange maladie du sang et qui, en essayant de trouver un remède pour lui-même et d’autres patients, est infecté par une sorte de vampirisme qui lui donne des pouvoirs tels que le vol, la force sur l’homme et facilité de cicatrisation des plaies.

